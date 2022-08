Спорт, симуляторы жизни и ночные гонки: 9 самых популярных игровых серий Electronic Arts

Electronic Arts — один из самых крупных издателей и разработчиков компьютерных игр в мире. Сегодня рассказываем историю компании и делимся играми, в которые играли многие из нас.





История компании

Electronic Arts стала одной из самых первых компаний в игровой индустрии. Ее основал Трип Хокинс в 1982 году. К этому времени он уже несколько лет работал директором стратегии и маркетинга в Apple. Давнее увлечение играми и опыт, полученный под руководством Стива Джобса, привели Трипа к открытию собственного проекта. Он получил название Amazin' Software. Стартовый капитал в размере 200 000 $ был заложен самим основателем.

К декабрю 1982 года компания привлекла первые инвестиции. В мае следующего года свет увидели первые игры. К тому времени проект приобрел привычное нам название Electronic Arts.

С конца десятилетия EA начинает поддержку консольных игр и приобретает несколько компаний-разработчиков. Уже к началу 2000-х годов проект Трипа Хокинса стал одним из самых больших игровых издательств мира.

Одна из особенностей Electronic Arts, которая принесла ей популярность, — продвижение людей, занимающихся разработкой игр. Именно эта компания продавала диски в пластиковой коробке, внутри которой лежал небольшой плакат с фотографией разработчиков, похожий на постеры с музыкальными звездами. Идею подхватили другие компании и продолжают использовать и сегодня.

Одно из главных подразделений компании — EA Sports, было запущено в 1993 году. Первая спортивная игровая серия была разработана в коллаборации с Джоном Мэдденом, известным игроком и тренером по американскому футболу.

Конец 1990 — начало 2000 годов стали «золотым» периодом Electronic Arts. В это время были запущены такие игровые серии, как: The Sims, Need for Speed, Battlefied, Madden NFL.

Сегодня именно эти игры приносят компании основной доход. Большая их часть, кроме спортивных симуляторов, выходит под маркой EA Games. Это подразделение объединяет в себе студии BioWare, Criterion Games, DICE, Ghost Games и Visceral Games.





The Sims





Первую игру в серии Electronic Arts издала в 2000 году. В ней игрок управляет игровыми персонажами — «симами»: заботится о них, развивает навыки, строит отношения с другими персонажами.

Сразу после выхода игра стала самой продаваемой для ПК. Благодаря ее популярности была основана франшиза, которая жива и сегодня. Последняя часть — четвертая, была выпущена в 2014 году. С тех пор свет увидели несколько дополнений, а с 2018 года ведется работа над пятой частью.





Madden NFL

Самая долгая серия игр компании Madden NFL — это спортивный симулятор американского футбола. В нем игроки строят карьеру спортсмена, тренера или владельца клуба как в однопользовательском, так и многопользовательском режимах.

Всего с 1988 года было выпущено более 40 игр серии на разных устройствах.





FIFA





Футбольный симулятор, новая часть которого выходила каждый год. Серия длилась непрерывно с 1993 года. В игре несколько разных форматов: можно создавать собственную историю в качестве игрока или создать собственный клуб.

С 2023 года EA Sports и FIFA прекращают сотрудничество. Серия сменит название на EA Sports FC.





Battlefield





Жанр серии Battlefield можно определить как «тактический шутер от первого лица». Первая часть вышла в 2002 году и сразу стала популярной. В Battlefield 1942 можно было выбрать сторону, класс персонажа, уникальное оружие.

Последняя игра серии вышла в 2021 году. Пока информации о новой разработке нет, но, вероятнее всего, продолжение не заставит себя ждать.





Need for Speed

Need for Speed стала самой успешной серией гоночных игр в мире. Геймплей в каждой части основывается на схожих механиках: игрок участвует в заездах, выигрывает турниры, чтобы разблокировать новые машины и трассы.

Одной из лучших игр серии остается Most Wanted, где игрок должен пробиваться вверх по «Черному списку», чтобы выиграть легендарный BMW M3 GTR.





UFC





Известная серия игр в жанре файтинга со звездами Ultimate Fighting Championship. Полюбилась многим за счет большого выбора популярных бойцов, отличной графики и реалистичных поединков.

На данный момент вышло четыре части, последняя — в 2020 году. Уже известно, что компания работает над пятой игрой.





Mass Effect

Electronic Arts известна как издатель популярной научно-фантастической франшизы о далеком будущем. В основе Mass Effect — история человечества, которое колонизировало космос.

Оригинальная трилогия представляет собой шутер от третьего лица с элементами PRG. Здесь можно выбирать варианты ответов, прокачивать навыки, проходить миссии. Отличная графика, продуманный сюжет и разнообразие локаций способствовали появлению тысяч фанатов по всему миру.

В 2020 году стало известно, что в серии будет выпущена новая часть, о которой пока нет подробной информации.





Dead Space

Первая часть трилогии увидела свет в 2008 году. Сразу после выхода она получила высокие оценки от критиков и игроков.

Сюжет рассказывает историю Айзека Кларка — инженера, которому предстоит выбраться с космического корабля «Ишимура». Сеттинг напоминает фильм «Чужой» с его атмосферой хоррора.

В 2021 году компания объявила о создании ремейка оригинальных игр на новом игровом движке.





Medal of Honor

Еще одна серия игр в жанре шутер, объединенная тематикой военных действий. К созданию игр приложил руку известный режиссер Стивен Спилберг.

Официально серию закрыли в 2013 году, но спустя семь лет вышла новая часть в формате VR. Возможно, история Medal of Honor еще продолжится.