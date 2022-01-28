Знакомим вас с новой рубрикой «Специалисты рекомендуют». В ней мы будем делиться рекомендациями коллег из мира маркетинга. Сегодня подборкой полезных книг поделилась Мария Рейн — маркетолог школы City Business School в Казахстане.
«Основы маркетинга», Филипп Котлер
Книга «Основы маркетинга» на русском языке была выпущена в 1990 году. Именно с нее началось изучение теории маркетинга большинством жителей бывшего СССР. Книга написана для студентов экономических специальностей, но будет интересна широкому кругу людей.
Мария. После прочтения данной книги вы будете знать, что и как делать. Да и в целом маркетинг станет для вас понятным. В данной книге последовательно упакованы базовые принципы маркетинга. Настольная книга любого маркетолога.
«Маркетинг на 100%», Игорь Манн
В книге самый известный маркетолог России Игорь Манн делится своим опытом. Читатель сможет найти там ценные советы, которые будут полезны как начинающему, так и опытному маркетологу. Также книга будет интересна предпринимателям и руководителям. В свое время данная работа была не раз признана лучшей книгой года, входила в списки лучших книг по маркетингу.
Мария. Вторая настольная книга. Если вы начинающий специалист в области маркетинга, если у вас есть свой бизнес или вы только планируете им заняться, то эта книга обязательна для прочтения.
«Маркетинговые войны», Джек Траут
Мировой бестселлер впервые был издан в 1986 году и стал настольной книгой для маркетологов во всем мире. За это время работа не раз переиздавалась, но по-прежнему не теряет актуальности. В ее основе лежит мысль, что победить конкурентов в бизнесе сможет тот, кто выберет верную стратегию и тактику маркетинга.
Мария. Успех компании определяется эффективностью борьбы с конкурентами и нужно ориентироваться на конкурентов, а не на покупателей.
«Клиенты на всю жизнь», Карл Сьюэлл
Карл Сьюэлл вырос в семье предпринимателей, которые продавали автомобили. Автор книги с пяти лет проводил время в магазине отца, а затем уже активно участвовал в бизнесе.
Книга «Клиенты на всю жизнь» содержит его личный предпринимательский опыт. По мнению автора, удержаться на рынке помогает сервис, ради которого клиенты к вам возвращаются снова и снова.
Мария. Эта книга простая, легкая, но при этом полезная. Главная идея не в том, как наращивать базу, а как укрепить отношения с уже существующими клиентами.
«Фиолетовая корова», Сет Годин
Книга о том, как не тратить огромные средства на рекламу, имея уникальное предложение и вирусный маркетинг. Читатель найдет рекомендации, как привлечь вниманием клиентов и выделиться среди конкурентов. Даже нетипичная расцветка может спровоцировать небывалый интерес.
Мария. Одна из лучших книг. В наше время никого не удивишь хорошим сервисом и хорошим продуктом, и поэтому нужно выделяться из этой массы.
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Источник фото на обложке: @hannadamovich