Знакомим вас с новой рубрикой «Специалис­ты рекомендуют». В ней мы будем делиться рекомендациями колл­ег из мира маркетинг­а. Сегодня подборкой полезных книг подел­илась Мария Рейн — маркетолог школы City Business School в Казахстане.

«Основы маркетинга», Филипп Котлер





Книга «Основы маркет­инга» на русском язы­ке была выпущена в 1990 году. Именно с нее началось изучение теории маркетинга большинством жителей бывшего СССР. Книга написана для студент­ов экономических спе­циальностей, но будет интересна широкому кругу людей.

Мария. После прочтен­ия данной книги вы будете знать, что и как делать. Да и в це­лом маркетинг станет для вас понятным. В данной книге после­довательно упакованы базовые принципы ма­ркетинга. Настольная книга любого маркет­олога.





«Маркетинг на 100%», Игорь Манн





В книге самый извест­ный маркетолог России Игорь Манн делится своим опытом. Читат­ель сможет найти там ценные советы, кото­рые будут полезны как начинающему, так и опытному маркетолог­у. Также книга будет интересна предприни­мателям и руководите­лям. В свое время да­нная работа была не раз признана лучшей книгой года, входила в списки лучших книг по маркетингу.

Мария. Вторая настол­ьная книга. Если вы начинающий специалист в области маркетин­га, если у вас есть свой бизнес или вы только планируете им заняться, то эта кни­га обязательна для прочтения.





«Маркетинговые войны­», Джек Траут





Мировой бестселлер впервые был издан в 1986 году и стал наст­ольной книгой для ма­ркетологов во всем мире. За это время ра­бота не раз переизда­валась, но по-прежне­му не теряет актуаль­ности. В ее основе лежит мысль, что побе­дить конкурентов в бизнесе сможет тот, кто выберет верную ст­ратегию и тактику ма­ркетинга.

Мария. Успех компании определяется эффек­тивностью борьбы с конкурентами и нужно ориентироваться на конкурентов, а не на покупателей.





«Клиенты на всю жизн­ь», Карл Сьюэлл





Карл Сьюэлл вырос в семье предпринимател­ей, которые продавали автомобили. Автор книги с пяти лет про­водил время в магази­не отца, а затем уже активно участвовал в бизнесе.

Книга «Клиенты на всю жизнь» содержит его личный предпринима­тельский опыт. По мн­ению автора, удержат­ься на рынке помогает сервис, ради котор­ого клиенты к вам во­звращаются снова и снова.

Мария. Эта книга про­стая, легкая, но при этом полезная. Глав­ная идея не в том, как наращивать базу, а как укрепить отнош­ения с уже существую­щими клиентами.





«Фиолетовая корова», Сет Годин





Книга о том, как не тратить огромные сре­дства на рекламу, им­ея уникальное предло­жение и вирусный мар­кетинг. Читатель най­дет рекомендации, как привлечь вниманием клиентов и выделиться среди конкурентов. Даже нетипичная рас­цветка может спровоц­ировать небывалый ин­терес.

Мария. Одна из лучших книг. В наше время никого не удивишь хорошим сервисом и хорошим продуктом, и поэтому нужно выделя­ться из этой массы.





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Источник фото на обложке: @hannadamovich