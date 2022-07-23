Специалисты из США и Канады придумали поезд, очищающий воздух во время движения

Американская компания CO2 Rail совместно с учеными из Университета Торонто разработала проект железнодорожных вагонов, способных очищать воздух прямо во время движения.

На крыше вагонов расположили вентиляционные отверстия, направляющие поток воздуха во время движения к месту его переработки.

Попавший внутрь системы воздух проходит обработку и возвращается обратно в атмосферу, но уже без углекислого газа. Это происходит через отверстия в задней или нижней части вагона.

Углекислый газ преобразуется в жидкость, которая хранится в специальном резервуаре в поезде. Сам поезд способен перемещаться по обычным железнодорожным путям и не требует строительства новой инфраструктуры.

Источник: daily.afisha.ru