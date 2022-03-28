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Спасать тропические леса Амазонки решили с помощью NFT
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Сегодня в 09:41

Спасать тропические леса Амазонки решили с помощью NFT

Бразильская компания Nemus, которой принадлежат 410 квадратных километров тропических лесов Амазонки, предложила новый способ сохранения природных ресурсов — продажу невзаимозаменяемых токенов в качестве спонсорской поддержки отдельных участков джунглей.

Nemus начала продавать NFT, покупатели которых смогут оказывать спонсорскую поддержку закрепленных за ними территорий, а вырученные средства пойдут на сохранение деревьев, восстановление вырубленных участков и обеспечение развития природных ресурсов. Владельцы NFT не получат права собственности на саму землю, но им будет предоставляться доступ к ключевой информации о соответствующей территории, от спутниковых снимков до выданных лицензий и прочей документации.

Nemus выставила на продажу токены, связанные с площадью в 8000 га, и в первый же день были реализованы 10 % от этого числа. В ассортименте есть участки от 0,25 до 81 га, самые маленькие продаются за $150, а наиболее крупные — до $51 000.

Проданные токены идут в комплекте с уникальными изображениями амазонских растений или животных — разработка поручена специализирующейся на NFT-контенте компании Concept Art House из Сан-Франциско.

Источник: 3dnews.ru

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#технологии #бразилия #nft #лес #амазонка
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