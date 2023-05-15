SpaceX запустила на орбиту ракету Falcon 9 с партией спутников Starlink

SpaceX успешно развернула 56 спутников Starlink на орбите. Ракета Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал в штате Флорида. Всего компания планирует запустить около 42 тысяч спутников для обеспечения работы интернета.

Осенью 2022 года компании удалось вывести на орбиту 53 спутника Starlink — тогда запуск Falcon 9 провели с площадки базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

На орбите находится уже более 3000 активных спутников Starlink для обеспечения работы высокоскоростного широкополосного интернета.

Источник: incrussia.ru