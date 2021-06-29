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SpaceX запланировала испытательный полет Starship
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Сегодня в 10:30

SpaceX запланировала испытательный полет Starship

SpaceX планирует организовать первый испытательный орбитальный полет пилотируемого космического корабля многоразового запуска Starship в июле.

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл сделала анонс на онлайн-конференции по международному развитию космоса. Она сообщила, что компания «действительно находится на пороге» ключевого шага.

«Я надеюсь, что у нас это получится, но мы все знаем, что это сложно», — сказала Шотвелл, выступая на конференции.

Текущий план предусматривает запуск прототипа звездолета из Бока-Чика, штат Техас, и сброс ступени в Мексиканский залив, примерно через три минуты.

Ожидается, что космический корабль выйдет на орбиту и совершит посадку на воде около Гавайев, примерно через 90 минут.

Прототип звездолета — ранняя версия ракеты, которую Илон Маск представил в 2019 году — имеет высоту около 49 метров и создан из нержавеющей стали. Ракетоноситель, составляющий нижнюю половину ракеты, имеет высоту около 70 метров.

Источник: rb.ru

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#ракета #космос #илонмаск #spacex #starship
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