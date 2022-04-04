SpaceX вывела на орбиту 40 спутников и успешно посадила первую ступень ракеты Falcon 9

Аэрокосмическая компания SpaceX провела очередной пуск ракеты-носителя Falcon 9, в рамках которого на орбиту Земли были выведены 40 спутников разного назначения. Первая ступень ракеты через несколько минут после старта совершила успешную посадку.

Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками на борту был произведен с площадки космодрома на мысе Канаверал во Флориде 1 апреля в 12:24 по местному времени. Примерно через десять минут после старта первая ступень носителя совершила посадку на специальную плавучую платформу Read the Instructions в Атлантическом океане.

В рамках миссии Transporter 4 в космическое пространство были доставлены десятки миниатюрных спутников разного назначения. Речь идет об аппаратах, принадлежащих коммерческим и государственным структурам. Поскольку спутники имеют разное назначение и выводятся на отличные друг от друга орбиты, их развертывание будет проходить постепенно.

Источник: 3dnews.ru