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SpaceX собралась запускать ракеты к Марсу
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Вчера в 09:37

SpaceX собралась запускать ракеты к Марсу

Американская компания SpaceX миллиардера Илона Маска собирается создать плавучую морскую платформу на берегу Мексиканского залива в штате Техас для пуска ракет к Луне и Марсу.

Уточняется, что с помощью такого космодрома будут осуществляться не только запуски ракет к Луне и Марсу, но и гиперзвуковые полеты вокруг Земли.

По предварительным данным, SpaceX собралась построить плавучие платформы для запусков тяжелого многоразового космического корабля Starship. Такие перелеты позволят перемещаться между континентами всего за 30-40 минут.

В январе Маск заявлял, что задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году. Он рассчитывает, что к середине текущего века на эту планету сможет отправляться в среднем по три корабля в день.

В сентябре 2019 года Илон Маск представил прототип многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну. Космический аппарат получил название Starship. Его длина составляет 50 метров, а масса без учета топлива и груза — около 120 тонн. Во время презентации Маск заявил, что Starship, способный перевозить до 100 человек, может стать основой для колонизации Марса и Луны.

Источник: timeskz.kz

Источник фотографии: tehnot.com

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#ракета #космос #марс #spacex
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