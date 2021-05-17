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SpaceX разместит наземные станции Starlink на территории центров обработки данных Google
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Сегодня в 10:39

SpaceX разместит наземные станции Starlink на территории центров обработки данных Google

SpaceX установит наземные станции Starlink на территории центров обработки данных Google. Компании будут стремиться совместно предоставлять корпоративным клиентам, которые работают или реализуют проекты в удаленных районах, доступ к облачным сервисам Google и спутниковым интернет-сервисам Starlink во второй половине 2021 года.

Размещение наземных станций в центрах обработки данных Google дает спутникам Starlink возможность надежно и с низкой задержкой доставлять данные клиентам через Google Cloud. Устройства клиентов будут напрямую подключаться к спутниками, которые связаны с центрами обработки данных Google. Затем приложения в этих центрах обработки данных будут быстро запускаться с помощью облачных сервисов Google, которые имеют возможность аналитики, встроенный искусственный интеллект и машинное обучение. Центры обработки данных Google будут отправлять им данные через спутники Starlink.

Источник: rb.ru

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#технологии #google #spacex #starlink
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