SpaceX привлекла $750 миллионов. Это сделало компанию одной из самых дорогих в США

Производитель космических ракет SpaceX Илона Маска закрыл новый инвестиционный раунд размером в $750 миллионов.

Это подняло оценку стоимости компании до $137 миллиардов и сделало одной из самых дорогих частных компаний в США.

Лид-инвестором раунда станет американский венчурный фонд Andreessen Horowitz. В портфеле фонда также сервис для путешествий Airbnb, платформа для обмена криптовалюты Coinbase, метавселенная Roblox и другие известные проекты. Andreessen Horowitz также участвовал в выкупе Илоном Маском Twitter за счет заемных средств.

Источник: incrussia.ru