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SpaceX показала концепт лифта Starship для спуска на поверхность Луны
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Сегодня в 11:05

SpaceX показала концепт лифта Starship для спуска на поверхность Луны

В рамках программы Human Landing System (HLS) компания Илона Маска SpaceX представила концепт лифта для космического корабля Starship. Лифт будет использоваться для спуска и подъема астронавтов на поверхность Луны и обратно.

Программа HLS направлена на создание коммерческого посадочного модуля для отправки экипажа на Луну в 2024 году. Для участия в ней были выбраны 3 частные компании: Blue Origin Джеффа Безоса, Dynetics и SpaceX.

При этом предложение SpaceX было сочтено самым рискованным, и на его развитие компания получила всего 135 млн $. В свою очередь, Dynetics дали порядка 250 млн $, Blue Origin —570 млн $. По результатам разработок NASA выберет одного или двух кандидатов, в зависимости от вероятности их успеха.

Источник: rb.ru

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#nasa #космос #илонмаск #spacex
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