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SpaceX отправила на орбиту еще 50 спутников Starlink
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Сегодня в 09:34

SpaceX отправила на орбиту еще 50 спутников Starlink

Компания SpaceX запустила 25 февраля в 22:12 по времени Астаны двухступенчатую ракету Falcon 9 с 50 спутниками Starlink на борту. Ракета стартовала с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Менее чем через девять минут после старта первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю и совершила вертикальную посадку на беспилотную плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находилась в нескольких сотнях километров от калифорнийского побережья. Вторая ступень тем временем продолжала вывод полезного груза на орбиту. Примерно через час после старта полезный груз был развернут согласно плану. Это были уже четвертые запуск и посадка данной ступени.

Источник: 3dnews.ru

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