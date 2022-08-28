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SpaceX изменит мир мобильной связи, подключив обычные смартфоны к спутникам Starlink
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Сегодня в 11:15

SpaceX изменит мир мобильной связи, подключив обычные смартфоны к спутникам Starlink

Глава компании SpaceX Илон Маск анонсировал проект, в рамках которого решит проблему «мертвых зон» в сотовых сетях — компания обеспечит подключение обычных смартфонов к спутниковой связи там, где традиционной сотовой связи просто нет. SpaceX готова сделать это во всем мире, но начнет с США вместе с сотовым оператором T-Mobile в рамках проекта Coverage Above and Beyond.

Несмотря на бурное развитие сетей 4G/LTE и 5G, только в США более полумиллиона квадратных миль территорий остаются без сотовой связи. А в мировых масштабах до 90 % поверхности Земли не покрыты сотовой сетью. Новая инициатива призвана устранить эти «мертвые зоны»: пользователи смогут обмениваться данными практически везде, где видно небо.

Источник: 3dnews.ru

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#интернет #илонмаск #связь #spacex
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