SpaceX испытает систему защиты Земли от астероидов

SpaceX запустила в космос ракету с космическим кораблем, который столкнется с астероидом. Миссия ведется совместно с NASA, она получила название DART.

Миссия DART стала первой в истории по защите Земли от астероидов. Для запуска использовалась ракета SpaceX Falcon 9. Ее первая ступень используется уже в третий раз, она приземлится на плавучую платформу в Тихом океане. Сам корабль DART весит 610 килограммов, он будет лететь к двум астероидам Дидим и Диморф в течение десяти месяцев.

Корабль столкнется с Диморфом, так как его размеры уступают Дидиму. По своим габаритам он сравним с пирамидой Хеопса, в то время как другой астероид шире в диаметре, чем башни всемирного торгового центра в Нью-Йорке, пишет CNBC. После прибытия к месту назначения, корабль выпустит небольшой спутник, который фотографирует событие. На момент столкновения скорость корабля составит около 24 тыс. км/ч.

Затраты на эту миссию составят порядка $330 миллионов. Это первый для компании Илона Маска запуск ракеты к другому небесному телу за пределами Земной орбиты.

Источник: incrussia.ru



