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SpaceX Илона Маска может стать самым дорогим стартапом США
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Сегодня в 09:32

SpaceX Илона Маска может стать самым дорогим стартапом США

Оценка производителя космической техники может вырасти до более чем 125 миллиардов долларов в результате продолжающейся продажи акций на вторичном рынке.

Акции, которые продаются по цене около 72 долларов, подскочили в цене по сравнению с октябрем прошлого года. Тогда акции SpaceX продавались по 56 долларов за штуку и ракетная компания оценивалась в 100 миллиардов долларов.

Таким образом, SpaceX может превзойти финтех-гиганта Stripe, который был оценен в 115 миллиардов долларов при вторичной продаже.

44 процента акций SpaceX принадлежит Илону Маску. Компания уже осуществила 19 запусков ракет только в этом году.

Источник: tengrinews.kz

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