Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
spacex-dogovarivaetsya-s-aviakompaniyami-o-vnedrenii-wi-fi-ot-starlink-v-samoletah
SpaceX договаривается с авиакомпаниями о внедрении Wi-Fi от Starlink в самолетах
64
/
/

Сегодня в 12:17

SpaceX договаривается с авиакомпаниями о внедрении Wi-Fi от Starlink в самолетах

В SpaceX сообщили, что договариваются с авиакомпаниями о внедрении Wi-Fi от Starlink в самолетах. Ранее компания подала заявку на тестирование сетапа на бортах воздушных судов и запросила у властей разрешение на подключение других видов транспорта к Starlink.

«Мы ведем переговоры с несколькими авиакомпаниями. На сегодняшний день мы уже провели несколько демонстраций и надеемся, что этот продукт будет доработан для использования в самолетах в самом ближайшем будущем», — приводит слова вице-президента SpaceX Джонатана Хофеллера, издание The Verge.

Для того, чтобы Starlink обеспечивал связь с самолетами, летающими над удаленными частями океана, вдали от наземных станций, потребуются межспутниковые каналы, которые будут в следующей группировке Starlink, находящейся в разработке, отметил Хофеллер. Сеть Starlink, по планам будет состоять из 12 тысяч спутников, расположенных на околоземной орбите, и позволять пользоваться скоростным интернетом в любой точке планеты. SpaceX уже запустила 1,8 тысяч космических аппаратов.

Источник: rb.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#путешествия #авиаперелет #авиакомпании #spacex #starlink
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Астане не повысятся тарифы на газ и электричество
2569
Spotify представил умный плеер для автомобилей
690
Забронировать частный самолет: в России запустили первый флайтшеринг
1079