Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
sozdateli-maps-me-zapustili-servis-organic-maps-s-oflayn-kartami-bez-trekerov-i-registracii
Создатели Maps.me запустили сервис Organic Maps с офлайн-картами без трекеров и регистрации
46
/
/

Сегодня в 13:29

Создатели Maps.me запустили сервис Organic Maps с офлайн-картами без трекеров и регистрации

В приложении есть велосипедные маршруты, автомобильная навигация и места, которые не отмечены на других картах.

Organic Maps — это приложение с открытым кодом, которым управляет сообщество. Оно работает без интернета на Android и iOS и основано на данных картографического сервиса OpenStreetMap.

На картах Organic Maps отмечены места, которых нет на других, есть велосипедные маршруты, пешеходные тропы, профили высот, автомобильная навигация, офлайн-поиск и тёмный режим.

Приложение отличается особой конфиденциальностью - нет трекеров, рекламы, сбора данных, push-уведомлений, регистрации. Также Organic Maps экономит заряд смартфона, говорят создатели.

Разработчики предлагают скачать и бета-версии, где можно предлагать функции и сообщать об ошибках.

Источник: vc.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#путешествия #приложение #карта
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Korean Air планирует наладить перевозки туристов из Китая, Кореи и Японии в Узбекистан
625
Новая песня Jony за несколько часов после выхода стала хитом в России
6685
Димаш Кудайберген подписал контракт с лейблом IPZ
1202