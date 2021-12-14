Создатель Fable Питер Молинье анонсировал игру на блокчейне — бизнес-симулятор с владением «NFT-землей»

В Legacy игроки смогут построить собственный бизнес и разрабатывать различные проекты. По словам авторов, игроки смогут владеть NFT-землей, а затем с помощью нее основать «свою собственную бизнес-ассоциацию внутриигрового блокчейна»





Вместе с игрой разработчики также выпустят валюту LegacyCoin, которая ляжет в основу экономики симулятора.

Валюту можно будет применять для торговли внутри симулятора и приобретения эксклюзивных NFT-предметов.





Релиз проекта запланирован на 2022 год.









Студия Питера Молинье 22cans представила Legacy — «инновационную игру» на основе блокчейна и с внедрением NFT.