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Создатель Fable Питер Молинье анонсировал игру на блокчейне — бизнес-симулятор с владением «NFT-землей»
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Сегодня в 10:50

Создатель Fable Питер Молинье анонсировал игру на блокчейне — бизнес-симулятор с владением «NFT-землей»

Студия Питера Молинье 22cans представила Legacy — «инновационную игру» на основе блокчейна и с внедрением NFT.

В Legacy игроки смогут построить собственный бизнес и разрабатывать различные проекты. По словам авторов, игроки смогут владеть NFT-землей, а затем с помощью нее основать «свою собственную бизнес-ассоциацию внутриигрового блокчейна»

Вместе с игрой разработчики также выпустят валюту LegacyCoin, которая ляжет в основу экономики симулятора.
Валюту можно будет применять для торговли внутри симулятора и приобретения эксклюзивных NFT-предметов.

Релиз проекта запланирован на 2022 год.

Источник: vc.ru


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