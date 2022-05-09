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Современные технологии и экология: 7 инновационных проектов, которые делают наш мир лучше
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Сегодня в 14:30

Современные технологии и экология: 7 инновационных проектов, которые делают наш мир лучше

Собрали список классных проектов, которые направлены на сохранение окружающей среды от вредного воздействия.


Smog Free Tower

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Команда экспертов из компании Roosegaarde воспользовалась ионной технологией для строительства огромного очистителя от смога.

Smog free tower — это семиметровая башня, которая перерабатывает смог, очищая городское воздушное пространство и позволяя людям дышать чистым воздухом. В процессе очистки используется электроэнергия, полученная экологически чистым путем.

Из полученных после переработки отходов, студия создает ювелирные изделия со вставками собранных частиц смога: кольца и запонки со вставками в виде куба, наполненными углеродом.


Smog Free Bicycle

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Впервые второй проект студии Roosegaarde — Smog Free Bicycle, был показан на Всемирном экономическом форуме в Даляне. Он представляет собой «Велосипед без смога», который фильтрует частицы в окружающей среде за счет подключаемого устройства на рулевом колесе. Технология позволяет всасывать загрязненный воздух, очищает его и выпускает уже чистый.

Цель компании — распространить проект, сделать такой велосипед нормой в городах с высоким уровнем смога.


Zephyr Solar

Проект компании Zephyr Solar представляет собой воздушный шар, который использует солнечную энергию для передвижения. Такой аэростат может летать на больших высотах в течение месяца и выдерживать сильный ветер.

Воздушные шары от Zephyr Solar используются в научных миссиях: для наблюдения за дикой природой, измерения качества воздуха. Кроме того, они могут быть полезны для координации во время стихийных бедствий.


Smart Highway

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Smart Highway — это интерактивные дороги, которые заряжаются солнечной энергией в дневное время, а ночью освещают дорогу. За счет этого они становятся полностью устойчивыми, не требуют дополнительной энергии для функционирования.

Первые дороги с подсветкой до восьми часов в темное время суток были открыты в Нидерландах. Там они действуют уже три года.


Pavegen

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Проект технологической компании Pavegen Systems представляет собой тротуарную плитку, которая вырабатывает энергию. Ее создатель — британец Лоуренс Кембелл-Кук хотел создать продукт, которым бы пользовались как можно больше людей.

Система Pavegen способна поглощать кинетическую энергию от каждого шага, вырабатывая при этом электроэнергию. Когда кто-то наступает на плитку, в центре загорается светодиод, напоминая человеку об его участии в производстве энергии, а заодно освещая ему путь. Кстати, такие дорожки изготавливаются из переработанной резины.


Green City Solutions

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Стартап Green City Solutions ставит своей целью борьбу с загрязнением воздуха и повышением температуры. Проект решает эти проблемы, объединяя современные технологии и мох. Эти растения обладают естественной способностью очищать воздух от мелкой пыли и охлаждать воздух.

Комбинируя мох и технологические датчики, компания создает биофильтры, которые собирают информацию о состоянии окружающей среды. Их можно поместить на любую поверхность. К примеру, городская скамейка может служить не только местом отдыха, но и помочь дышать.


New Light

В основе технологии AirCarbon от компании New Light лежит биоматериал, называемый PHB. Изначально он производился океаническими микроорганизмами. Эксперты нашли способ производить PHB на суше и использовать его как замену пластику и даже коже.

В 2019 году открылся первый завод по коммерческому производству биоматериала Eagle 3, который успешно функционирует и сегодня. Цель основателей проекта — распространить технологию и уменьшить оборот пластика в природе.

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#технологии #экология #инновации #проекты #окружающаясреда
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.