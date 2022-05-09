Современные технологии и экология: 7 инновационных проектов, которые делают наш мир лучше

Собрали список классных проектов, которые направлены на сохранение окружающей среды от вредного воздействия.





Smog Free Tower





Команда экспертов из компании Roosegaarde воспользовалась ионной технологией для строительства огромного очистителя от смога.

Smog free tower — это семиметровая башня, которая перерабатывает смог, очищая городское воздушное пространство и позволяя людям дышать чистым воздухом. В процессе очистки используется электроэнергия, полученная экологически чистым путем.

Из полученных после переработки отходов, студия создает ювелирные изделия со вставками собранных частиц смога: кольца и запонки со вставками в виде куба, наполненными углеродом.





Smog Free Bicycle

Впервые второй проект студии Roosegaarde — Smog Free Bicycle, был показан на Всемирном экономическом форуме в Даляне. Он представляет собой «Велосипед без смога», который фильтрует частицы в окружающей среде за счет подключаемого устройства на рулевом колесе. Технология позволяет всасывать загрязненный воздух, очищает его и выпускает уже чистый.



Цель компании — распространить проект, сделать такой велосипед нормой в городах с высоким уровнем смога.





Zephyr Solar

Проект компании Zephyr Solar представляет собой воздушный шар, который использует солнечную энергию для передвижения. Такой аэростат может летать на больших высотах в течение месяца и выдерживать сильный ветер.



Воздушные шары от Zephyr Solar используются в научных миссиях: для наблюдения за дикой природой, измерения качества воздуха. Кроме того, они могут быть полезны для координации во время стихийных бедствий.





Smart Highway

Smart Highway — это интерактивные дороги, которые заряжаются солнечной энергией в дневное время, а ночью освещают дорогу. За счет этого они становятся полностью устойчивыми, не требуют дополнительной энергии для функционирования.



Первые дороги с подсветкой до восьми часов в темное время суток были открыты в Нидерландах. Там они действуют уже три года.





Pavegen

Проект технологической компании Pavegen Systems представляет собой тротуарную плитку, которая вырабатывает энергию. Ее создатель — британец Лоуренс Кембелл-Кук хотел создать продукт, которым бы пользовались как можно больше людей.



Система Pavegen способна поглощать кинетическую энергию от каждого шага, вырабатывая при этом электроэнергию. Когда кто-то наступает на плитку, в центре загорается светодиод, напоминая человеку об его участии в производстве энергии, а заодно освещая ему путь. Кстати, такие дорожки изготавливаются из переработанной резины.





Green City Solutions

Стартап Green City Solutions ставит своей целью борьбу с загрязнением воздуха и повышением температуры. Проект решает эти проблемы, объединяя современные технологии и мох. Эти растения обладают естественной способностью очищать воздух от мелкой пыли и охлаждать воздух.



Комбинируя мох и технологические датчики, компания создает биофильтры, которые собирают информацию о состоянии окружающей среды. Их можно поместить на любую поверхность. К примеру, городская скамейка может служить не только местом отдыха, но и помочь дышать.





New Light

В основе технологии AirCarbon от компании New Light лежит биоматериал, называемый PHB. Изначально он производился океаническими микроорганизмами. Эксперты нашли способ производить PHB на суше и использовать его как замену пластику и даже коже.



В 2019 году открылся первый завод по коммерческому производству биоматериала Eagle 3, который успешно функционирует и сегодня. Цель основателей проекта — распространить технологию и уменьшить оборот пластика в природе.