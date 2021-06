Советуют разработчики: подборка лучших приложений для работы и не только

Каким бы крутым ни был разработчик, он не сможет работать без нужных ему инструментов — приложений. Некоторые из них входят в базовый набор, а другие просто ускоряют работу или помогают в обычной жизни вне профессиональной деятельности. Разработчики крупных IT-компаний Казахстана рассказали, какие приложения они обычно используют в работе, спорте и повседневной жизни.







Артем Нармагамбетов, 26 лет, PHP-разработчик, CTO розничных продуктов финтех-компании Wooppay, @artyomnar

Начну с приложений, используемых на работе. В ежедневном workflow, я использую:

— PhpStorm для творческих маневров в веб-разработке

— YouTrack для управления проектами, где отслеживаются задачи, баги, метрики команды и прочие рабочие активности

— GitLab для управления жизненным циклом DevOps: ревью кода, автотестирование, развертывание на тестовом и боевом окружении

— lucid.app для создания диаграмм бизнес-процессов, архитектуры, артефактов проекта.

В повседневности использую мобильные приложения, так как ритм жизни требует быть подвижным. Выделю следующие:

— Telegram, чтобы быть на связи и иметь доступ к новинкам через каналы от драйверов IT-индустрии и других авторов полезного контента

— YouTube я привык слушать, когда гуляю с собакой. На скорости х1.5 или 2 можно переварить массу вебинаров и конференций.

В спорте использую приложения только на пробежках:

— FITAPP для трекинга маршрута и сбора аналитики

— AppleMusic как спонсор крутого фона, под который можно разгрузить голову, привести мысли в порядок.





Алена Зенкова, 23 года, Java Backend-разработчик в Beeline Казахстан, @alendeany





Большую часть времени я провожу в среде разработки Intellij Idea. Компания JetBrains основательно подходит к своим продуктам. Здесь у нас есть интеграции со всеми возможными инструментами и фреймворками: Spring, JUnit, Maven, Git, Github, Docker и другие, поддержка большинства языков программирования, невероятное автодополнение, отладчик, декомпилятор, быстрый рефакторинг. В последней версии даже вышел Code with me — сервис для парного и командного программирования.

Data grip — отличная среда разработки баз данных, тоже от JetBrains. Из бесплатных могу порекомендовать DBeaver.

Atom, на мой взгляд, самый удобный кроссплатформенный текстовый редактор от GitHub. Termius – SSH-клиент с приятнейшим дизайном. Также рекомендую Royal TSX — многофункциональный инструмент для администрирования удаленных серверов.

Я обожаю приложения для заметок и систематизации данных. Использую сразу несколько для разных целей:

— Miro — лучшая интерактивная доска. С ее помощью наши scrum-мастера в Beeline Казахстан проводят ретроспективы для команды, а я пользуюсь индивидуально для обучения

— Notion — универсальное и бесплатное приложение для хранения информации, планирования, чек-листов, составления списка задач, трекеров привычек. С его помощью можно организовать любую систему заметок. Особенно мне нравится работа с таблицами и базами данных

— также использую Microsoft To Do и Google Keep для быстрых заметок.

Напоследок порекомендую приложение для учета личных финансов — Wallet. Привязав свою карту, вы можете, например, раз в неделю синхронизировать историю платежей и автоматически сортировать их по категориям. И, конечно же, приложение Мой Beeline.





Ирина Петрова, 32 года, руководитель группы разработчиков в HeadHunter, @iril2





Idea и insomnia — это два основных инструмента, которые я использую в работе. А TickTick для приоритезации рабочих задач и планирования дня. Он очень удобен, потому что там можно вести списки в стандартном виде и в виде канбан-доски. У нас для командных задач используется Jira, но TickTick служит именно для моего планирования дня и чтобы не забыть о чем-то, что просят сделать коллеги. Я добавляю просьбу в TickTick и когда завершаю текущую задачу, просматриваю список и выполняю задачи из него. Также там есть помидорный таймер, который я иногда включаю, когда часто отвлекают, чтобы хотя бы какое-то время фиксироваться на текущей задаче.

Evernote использую для ведения заметок. Это было удобно, когда периодически работала из дома, а также из-за возможности получить доступ к записям откуда угодно. Сейчас это уже не так актуально из-за удаленной работы.

Для поддержания активного образа жизни использую Samsung health, чтобы отслеживать активность в течении дня и не забывать гулять и Strava, чтобы следить за успехами в беге и мотивироваться. Также периодически устанавливаю разные приложения на телефон с готовыми наборами тренировок дома.

Microsoft ToDo и Google-календарь помогают мне не забыть о планах и делах в повседневной жизни. Списки с покупками и прочим веду тоже в Microsoft ToDo.

Для составления плана саморазвития использую Trello. Для навыка, который развиваю в текущий момент, завожу отдельную доску и составляю на ней план. Для составления глобального плана развития использую MindMeister. Там одна доска на все области, которые хочу развивать. Для составления плана развития на год использую Evernote.

Для общения на работе использую slack и teams. Тут выбирать не приходилось, пользуюсь тем, что принято. Для общения по жизни использую WhatsApp.

На телефоне использую сценарий Bixby от Samsung, который автоматически отключает звук и интернет в рабочее время, чтобы не отвлекаться на стороннее общение, а также звук ночью.





Малика Азамат, 19 лет, backend-разработчик на Go в WebTotem (ЦАРКА), студентка второго курса Назарбаев университета и президент студенческого движения NU ACM SC, @a.mali.ka

Мой набор приложений может показаться банальным, ведь подобное есть почти в каждом устройстве, но мне этого достаточно.



Первое — Telegram. Я использую его везде: для рабочего общения, клуба, учебы и общения с друзьями. Также я подписана на тонны каналов, посвященных IT, и часто на досуге их листаю.

Помимо сохраненных сообщений в Telegram, я для заметок использую Google Keep. Заметки, сделанные там, может и проигрывают по красоте всяким Notion, но зато у них есть удобный виджет и не нужно лишний раз куда-то далеко идти и авторизовываться.

Для отслеживания прогресса по рабочим задачам мы используем YouTrack. Он позволяет распределять задачи по целям и времени, ставить таймер, вести базу знаний и многое другое.

Чтобы хоть немного контролировать свое, иногда чрезмерное просиживание в телефоне, я использую Android's Digital Wellbeing — встроенное приложение, показывающее время, проведенное за экраном, а также позволяющее задавать лимиты использования для той или иной программы.

Так как в столице я живу не так уж давно, ориентироваться мне помогает 2gis. Автобусы, маршруты, пробки, расстояния — без него я бы, наверное, еще в первую неделю уехала куда-нибудь и пропала.





Алдияр Салкенов, 25 лет, преподаватель программы ИКТ, веб-разработчик и аналитик данных Astana IT University, @salkenov1





Clickup. Я начал пользоваться этим приложением относительно недавно, но мне уже понравилась ее универсальность. Это приложение помогает управлять проектами, благодаря отсутствию надобности использования более одного инструмента для рабочего процесса вашей команды. Иными словами, вы можете составлять списки целей и задач, общаться с членами команды, создавать документы, уведомлять команду, составлять расписание в одном месте. Как говорится в их слогане - one app to replace them all.

PowerBI — набор сервисов от Microsoft для анализа и визуализации данных. Помогает превращать несвязанные источники данных организации в целостные интерактивные отчеты. Источником могут быть базы данных, файлы Excel или CSV, а также данные из облачных источников и интернета. Power BI предназначен для создания индивидуальных отчетов компании, а также для презентаций компаний и бизнес-планов инвесторам и будущим партнерам. Может использоваться для работы в рамках групповых проектов.