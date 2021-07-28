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Совет от ректора: как выбрать университет и направление, если вы хотите изучать IT
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Сегодня в 13:35

Совет от ректора: как выбрать университет и направление, если вы хотите изучать IT

Музаффар Джалалов, 35 лет, международный консультант в области IT образования, проект-менеджер, ректор университета Инха в Ташкенте, linkedin

Университет Инха

Сфера IT на сегодня — самая динамичная и перспективная в плане востребованности на рынке труда. Поэтому, проблема выбора вуза в этом направлении — актуальна для абитуриентов.

Если говорить о том, какие направления лучше выбирать абитуриентам, которые хотят изучать IT в вузе, я могу выделить следующие:

— Data Science, дата-аналитика

— Digital Design and Computer Architecture

— Network Engineering

— Software engineering

— IT management.

Это довольно условный рейтинг востребованных на рынке труда направлений, которые изучают в учебных заведениях. Хотелось бы отметить, что каждое из вышеуказанных пяти направлений подразделяется на под-направления. Например, в software engineering есть мобильные разработчики, веб-разработчики и так далее. Также сегодня актуально изучение прикладных специальностей, вроде Social media marketing.

IT образование

Далее, при выборе университета советую, обратить внимание на несколько моментов.

В первую очередь, необходимо принимать во внимание международный рейтинг вуза. Например, поищите выбранное учебное заведение в рейтинге QS World University Rankings.

Во-вторых, стоит изучить рейтинг преподавателей. Вы должны понимать, что преподаватели — это один из самых главных ресурсов учебного заведения. И важно выбрать учителей, у которых вы хотите учиться, на которых хотите равняться. В процессе поиска вуза вы можете, к примеру, изучить научные публикации преподавателей по вашему направлению, их научную активность.

И самый важный, на мой взгляд, критерий при выборе учебного заведения — любовь к тому направлению, на котором вы будете обучаться. Понятно, что изучаемая профессия должна быть востребована на рынке труда. Однако без страсти и интереса к профессии, сложно добиться успеха на выбранном поприще.

И еще парочка советов, которые я могу дать сегодняшним абитуриентам IT-университетов:

— первый совет — изучайте английский язык. Какое-бы, вы направление не выбрали в сфере IT — везде вам пригодится знание английского языка

— второй совет — сделайте упор на так называемых hard skills — математика, физика. Об этом нужно думать уже, начиная со средней школы. Основа всех направлений в сфере IT — это математика

— третий совет — развивайтесь, постоянно самосовершенствуйтесь. Даже при наличии способностей, не каждый сможет стать хорошим программистом, если не будет развиваться и работать над собой.

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