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Социальный проект в Казахстане за десять лет подготовил 60 000 потенциальных предпринимательниц
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Сегодня в 09:43

Социальный проект в Казахстане за десять лет подготовил 60 000 потенциальных предпринимательниц

В Астане состоялся юбилейный V Республиканской Форум сельских женщин, в рамках которого отмечали десятилетие социального проекта «Белестерi» — «Ступени Роста», с фокусом на женское предпринимательство.

С 2013 года проект подготовил более 60 000 женщин, преимущественно в сельских районах Казахстана, которые прошли обучение основам предпринимательства и потенциально готовы открыть собственное дело.

На форуме были объявлены еще 20 победительниц ежегодного конкурса «Белестерi»: из Алматы и Алматинской области — три победительницы, из Астаны и Акмолинской области — шесть, из Карагандинской — две. Также есть победительницы из Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей, из Абайской, Актюбинской, Костанайской, Мангистауской, Туркестанской, Улытауской и из города Шымкента.

Победительницы получат грант в размере от 2000$ до 4000$ на создание или расширение своего бизнеса в 2023 году. К примеру, на производство крафтового козьего сыра из экологического сырья, изготовление войлочных изделий, производство құрақ көрпе, интерьерных изделий из джута и шнура и другие полезные обществу проекты.

За десять лет работы проекта в конкурсе приняли участие почти 4000 начинающих предпринимательниц, и 117 женщин выиграли гранты на общую сумму 390 000 $.

Только в 2022 году для участия в конкурсе было подано 369 заявок, что на 16% больше, чем годом ранее. Наибольшую активность традиционно проявили женщины Акмолинской — 16% от общего числа заявок, Алматинской — 24%, областей. Впервые высокую активность показали участницы из Туркестанской области — 10% от общего числа конкурсанток.

Участницы проекта открыли по всей стране десятки малых предприятий, благодаря которым созданы более 300 рабочих мест, а несколько сотен казахстанских семей получили регулярных доход и возможности для самореализации. Женщины-выпускницы проекта чаще всего реализуют свой потенциал в производстве товаров народного потребления, в том числе продуктов питания, в сельском хозяйстве и сфере оказания услуг. Многие из них становятся героинями ежегодно обновляемой серии книг «100 историй успеха сельских женщин».

Возврат на социальные инвестиции в проект «Белестерi» составляет 1,43 доллара на каждый вложенный доллар. Это высокий уровень возврата, который идет в экономику страны.

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#астана #казахстан #гранты #женщинывбизнесе #социальноепредпринимательство
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.