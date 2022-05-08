Состоялась жеребьевка турнира Beeline Challenger 80

На центральном корте теннисного центра Шымкента прошла официальная жеребьевка квалификации, одиночного и парного разрядов соревнования.

Пять представителей Казахстана сыграют в квалификации: Достанбек Ташбулатов сразится с немцем Себастьяном Фаншлоу, Тимур Мауленов против Богдана Апостола из Румынии, Никита Сидоров постарается сломить сопротивление россиянина Плибека Качмазова, Аслан Темирлан сыграет с итальнцем Эдуардо Ловаджо, а Бекжан Ережеп с индусом Мукунд Сасикумаром.





В основной сетке первый сеяный из казахстанцев Денис Евсеев на старте сыграет с одним из победителей квалификации. Стали известны и соперники игроков, которые получили wild card от организаторов. Григорию Ломакину будет оппонировать Николас Ионельиз Румынии. Бейбит Жукаев проведет свой матч против норвежца Виктора Дурасовича.

Результаты жеребьевки в парном разряде: Достанбек Ташбулатов и Тимур Муленов на старте сыграют против своего соотечественника Дениса Евсеева и россиянина Александра Шевченко. Бейбит Жукаев в паре с представителем России Алибеком Качмазовым на старте сразится с Арджуном Кадхе из Индии и украинцем Владиславом Манафовым, которые посеяны на этом Челленджере вторыми. Григорий Ломакин и россиянин Ян Бондаревский встретятся с Богданом Бобровым/Денисом Истоминым.

Источник: ktf.kz