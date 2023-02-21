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Состоялась церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств
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Сегодня в 11:09

Состоялась церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств

В Королевском фестивальном зале состоялась 76-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.

Триумфатором мероприятия стала немецкая драма Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен». Картина выиграла в семи категориях: лучший фильм, лучший режиссер, фильм не на английском языке, лучший адаптированный сценарий, лучшая операторская работа, лучшая музыка и лучший звук.

Звание лучшего документального фильма получила лента «Навальный» режиссера Дэниела Роэра. Картина также претендует на «Оскар», до церемонии вручения которого остаются считаные недели.

Список победителей BAFTA

Лучший фильм

«Банши Инишерина»

«Все везде и сразу»

«На Западном фронте без перемен» — победитель

«Тар»

«Элвис»


Лучший британский фильм

«Банши Инишерина» — победитель

«Брайан и Чарльз»

«Жить»

«Империя света»

«Любовь по вызову»

«Матильда»

«Пловцы»

«Смотрите, как они бегут»

«Солнце мое»

«Чудо»


Лучший неанглоязычный фильм

«Аргентина, 1985» — Аргентина

«Корсаж» — Австрия

«На Западном фронте без перемен» — Германия — победитель

«Решение уйти» — Южная Корея

«Тихоня» — Ирландия


Лучший режиссер

Эдвард Бергер — «На Западном фронте без перемен» — победитель

Дэн Кван, Дэниел Шайнерт — «Все везде и сразу»

Мартин МакДона — «Банши Инишерина»

Джина Принс-Байтвуд — «Женщина-король»

Тодд Филд — «Тар»

Пак Чхан Ук — «Решение уйти»


Лучший актер

Остин Батлер — «Элвис» — победитель

Дэрил МакКормак — «Любовь по вызову»

Пол Мескаль — «Солнце мое»

Билл Найи — «Жить»

Колин Фаррелл — «Банши Инишерина»

Брендан Фрейзер — «Кит»

Лучшая актриса

Кейт Бланшетт — «Тар» — победитель

Ана де Армас — «Блондинка»

Даниель Дедуайлер — «Тилл»

Виола Дэвис — «Женщина-король»

Мишель Йео — «Все везде и сразу»

Эмма Томпсон — «Любовь по вызову»


Лучший актер второго плана

Брендан Глисон — «Банши Инишерина»

Барри Кеган — «Банши Инишерина» — победитель

Ке Хюи Кван — «Все везде и сразу»

Эдди Редмейн — «Добрый медбрат»

Майкл Уорд — «Империя света»

Альбрехт Шух — «На Западном фронте без перемен»


Лучшая актриса второго плана

Анджела Бассетт — «Черная Пантера: Ваканда навеки»

Долли Де Леон — «Треугольник печали»

Джейми Ли Кертис — «Все везде и сразу»

Керри Кондон — «Банши Инишерина» — победитель

Кэри Маллиган — «Ее правда»

Хон Чау — «Кит»


Лучший оригинальный сценарий

«Банши Инишерина» — победитель

«Все везде и сразу»

«Фабельманы»

«Тар»

«Треугольник печали»


Лучший адаптированный сценарий

«На Западном фронте без перемен» — победитель

«Жить»

«Тихоня»

«Ее правда»

«Кит»


Лучший анимационный фильм

«Кот в сапогах: Последнее желание»

«Марсель, ракушка в ботинках»

«Пиноккио Гильермо дель Торо» — победитель

«Я краснею»

Источник: daily.afisha.ru

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