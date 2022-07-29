Соревнования, выставки и конференции: 11 мероприятий в Центральной Азии в августе

Собрали обзор на интересные события в сфере бизнеса, спорта и культуры, которые пройдут в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане в предстоящем месяце.





Казахстан

Tour of World Class Almaty

Где: Алматы



Когда: 7 августа

Соревнование для велосипедистов-любителей, где каждый может почувствовать себя велогонщиком и продемонстрировать свои возможности.

Для участия доступны дистанции в 57 километров, 34 километра, 14 километров.

Central Asia Fashion 2022

Где: Алматы, ВЦ «Атакент»



Когда: 10-12 августа

Central Asia Fashion проводится в В2В формате. Посещение открыто для специалистов отрасли.

В выставке принимает участие от 130 до 200 брендов из 16 стран мира. На стендах ведется предзаказ и закуп коллекций, на подиуме проходят дизайнерские показы моды, в бизнес-зоне можно поучаствовать в пленарных сессиях, тематических семинарах, презентациях.

BI GROUP IRONMAN 70.3 ASTANA

Где: Астана

Когда: 14 августа

В старте примет участие 2200 триатлетов из 77 стран мира.

Полная гонка состоит из трех этапов, проводимых без перерывов: заплыва на 3,86 километра, заезда на велосипеде на 180,25 километров и марафонского забега на 42,195 километра.

Гонки серии Ironman 70.3 предусматривают соревнования на укороченных вдвое дистанциях.

Blockchain Summer Conference

Где: Астана, Astana Hub, павильон С 4.6, Event hall

Когда: 17 августа

Конференция, посвященная криптоиндустрии от Astana Hub и Tech Culture.

Tech Culture — одни из ведущих разработчиков блокчейн-проектов в Казахстане, которые работают со странами СНГ, США и Европы. На конференции обсудят концепции web 3.0 и 2.0, тренды NFT, токеномику для криптопроектов, арбитраж.

Culture and Sport Day

Где: Алматы, отель InterContinental

Когда: 19 августа

Специализированная конференция, посвященная цифровым технологиям в области культуры и спорта.

Главная тема конференции в этом году — «Как цифровые технологии способны помочь учреждениям культуры в их повседневной деятельности». Здесь будут рассмотрены цифровизация объектов, Multimedia-решения, спортивные гаджеты, судейские системы.

Industry and Energy Day

Где: 26 августа

Когда: Астана, отель Hilton

Конференция посвящена использованию информационных технологий в сферах промышленности и энергетики.

Темы мероприятия: цифровые месторождения, роботизация техники, промышленный интернет вещей, безопасность.

Фестиваль Foure 1.1

Где: Алматы

Когда: 27-29 августа

Open Air международного формата. На музыкальном фестивале можно услышать музыку разного направления, от этнических мелодий до электронных треков.

Также здесь будут располагаться творческие площадки и развивающие лектории.

Кыргызстан

Issyk-Kul Swim Challenge

Где: Иссык-Куль

Когда: 6 августа

Заплыв для любителей открытой воды. Участвовать могут, как профессионалы, так и любители.

Дистанция заплыва — 14 километров.

Prosperity Cup Kyrgyzstan

Где: Бишкек

Подать заявку можно до 21 августа

Prosperity Cup Kyrgyzstan — хакатон для стартапов Кыргызстана. Он продлится десять дней и завершится питчингом лучших проектов перед инвестиционным комитетом.

Участники, отобранные по заявкам, пройдут обучение и при поддержке трекеров будут работать над улучшением своих бизнес-идей. Самые успешные стартапы смогут выступить перед инвестиционным комитетом и получить от $10 000.

Чемпионат КР по акватлону

Где: Иссык-Куль

Когда: 21 августа

К соревнованиям допускаются спортсмены Бишкека, Иссык-Кульского, Чуйского, Чон-Кеминского отделений Федерации Триатлона Кыргызской Республики, дети от семи лет и старше, а также пара-атлеты от 18 лет и старше.

Узбекистан

Off Road Fest Uzbekistan 2022





Где: Чимганские горы

Когда: 11-14 августа

Первый в Узбекистане внедорожный фестиваль. Он будет открыт парадом автомобилей с круговым проездом колонной вдоль Чимганских и Бельдерсайских гор, горнолыжных курортов Амирсай и зоны отдыха Лайнер, а также Газалкента, Чарвака и Юсуфханы.

Последующие дни будут завершаться праздничными вечерами с командными играми, дискотекой с диджеями, выступлениями местных творческих коллективов и награждениями победителей соревнований и конкурсов.