Сооснователь сингапурской инвестиционной компании о лучших приложениях для инвестиций









О себе





Я работаю в финансовой сфере больше десяти лет. Пять из них в инвестициях.

Будучи студентом я застал мировой финансовый кризис 2008 года. Тогда же у меня появилось желание понять причины его возникновения. Читал много литературы на эту тему, и в результате понял, что хочу погрузиться в мир инвестиций.

После учебы ко мне пришло осознание, что сфера публичных рынков Казахстана еще в ранней стадии. Самое близкое к данному сектору, чем можно заниматься — это private equity — частные капиталовложения. Работая в одной из компаний «Большой четверки», я искал варианты перехода в эту сферу. Так попал в один из крупных офисов, где занимался инвестициями в возобновляемые источники энергии. Через пару лет получил предложение присоединиться к Paladigm Capital, чтобы курировать направление венчурных инвестиций и вторичных рынков.

Теперь я финансовый директор и член руководства группы компаний Paladigm. Наш бизнес — это лицензированная центральным банком Сингапура компания по управлению активами Paladigm Capital. В ее рамках мы создали ряд фондов:

— Paladigm Atlas с публичными активами

— Paladigm Ventures 1 и 2 с частными технологическими компаниями поздней стадии

— Paladin Early Stage со стартапами ранней стадии.

В каждом из них я член инвестиционного комитета. Кроме того, у нас есть дочерние структуры, которыми я руковожу: Paladigm Corporate Services и Paladigm Global Funds VCC.

О приложениях для инвестиций

Приложений для инвестирования сейчас большое количество, начиная от известных крупных игроков, вроде InteractiveBrokers, TD Ameritrade, Fidelity Investments, E-Trade, заканчивая молодыми компаниями, получившими популярность среди ритейл-инвесторов в последние несколько лет — Robinhood, Webull, Etoro.

Функционал у крупных платформ, таких как Interactive Brokers весьма широк. Они рассчитаны на профессиональных инвесторов и трейдеров. А Robinhood и ему подобные платформы созданы для того, чтобы демократизировать процесс инвестирования. Они предлагают низкие комиссии, упрощенный интерфейс и функционал.

Базовый функционал всех приложений — предоставление доступа к торговле публичными ценными бумагами.

Из всего списка я предпочитаю InteractiveBrokers. У них самые низкие комиссии, доступ ко всем возможным инструментам.

На рынке не хватает приложений для инвестирования в частные компании. На это есть причина: такие сделки сложно стандартизировать, в отличии от публично торгуемых ценных бумаг. Мы взялись решить эту проблему. Планируем предоставить удобное решение для доступа к частным активам на платформе Investbanq. Сейчас проводим опрос, в котором каждый может принять участие.

Как выбрать приложение для инвестиций

Выбирать приложение нужно в зависимости от потребностей. Если вы хотите покупать казахстанские бумаги, то лучше пользоваться Freedom Finance или Halyk Finance. Новичкам с небольшой стартовой суммой для доступа к мировым бумагам можно рассмотреть eToro — здесь упрощенный интерфейс, неплохой список классов активов и минимальный депозит в $200. Если у вас есть опыт в инвестировании, и вы хотите найти платформу для профессиональных трейдеров, можно пойти в Interactive Brokers — у них есть отдельное приложение для трейдинга.

На что обращать внимание при выборе приложения:

— уровень комиссий. Он должен быть низкий, особенно если планируете часто открывать или закрывать позиции. Комиссии взимаются за каждый отдельный ордер. Если их уровень высок, они будут отъедать значительную часть средств

— Есть ли на платформе то, что нужно вам: акции, форекс, CFD, ETF, crypto и так далее.

Как инвестировать через приложение

Для открытия счета нужно пройти процедуру know your client. Для этого вас попросят заполнить анкету с данными. Она включает биометрию, информацию о профессиональной деятельности и источник средств. В рамках процедуры нужно предоставить копию паспорта и подтверждение адреса. После открытия счета нужно его пополнить и можно начинать инвестировать.

Процесс размещения ордера простой. Вбиваете тикер — это аббревиатура из трех-четырех букв, которой акция обозначается на бирже, вводите желаемое количество акций и цену, которую вы готовы заплатить за одну акцию. Если ваша цена значительно отличается от текущей рыночной цены, то заказ не будет принят. Более сложной частью инвестирования является выбор компаний чьи акции вы хотели бы добавить в свой портфель.

Советы начинающим

Уделите время обучению. Не торопитесь погружаться в процесс инвестирования без базового понимания риск-менеджмента. Долгосрочного успеха в этом деле чаще всего добиваются те, кто для себя выстроил систему управления рисками.

Не все онлайн-брокеры открывают счета казахстанцам. Поэтому выбор ограничивается. Полагаю, что лучший вариант для покупки акций отечественных компаний — Freedom Finance. Для мировых бумаг я бы выбрал Interactive Brokers.

Чтобы начать инвестировать, скачайте приложение в App Store или Google Play. Откройте счет прямо в приложении, внесите депозит на счет, переводом из банка, размещайте ордеры и начинайте формировать свой портфель.