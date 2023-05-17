Сооснователь Datanomix.pro о предпринимательстве в IT и трендах индустрии

Александр Полоротов — сооснователь казахстанской компании Datanomix.pro и единственный амбассадор компании Qlik в СНГ. В интервью он рассказал об особенностях IT-бизнеса и дал несколько советов.





О себе

Я долгое время работал программистом. Сначала занимался backend-разработкой, со временем перешел на fullstack, а затем работал с базами данных. Однажды понял, что хочу работать в сфере продаж: «Закрывать сделки», — как говорили юристы сериала Suits, который я тогда смотрел.

Нашел себя в консалтинге. Устроился в компанию друга и ментора Виталия Тренкеншу. Мы помогали организациям автоматизировать бизнес-процессы. В 2019 году выделили услуги по созданию дэшбордов и внедрению инструментов бизнес-аналитики в отдельное направление. Так начался мой путь предпринимателя и сооснователя компании Datanomix.pro.

О проекте

Datanomix.pro помогает компаниям внедрять инструменты класса Business Intelligence. Есть несколько направлений, которые приносят нам доход.

Продажа лицензий на продукты Qlik. Это международная компания с более чем 30 000 клиентов по всему миру. Ее решения распространены в Казахстане. Например, Qlik Sense — платформа для анализа данных вроде Power BI или Tableu.

Консалтинг. Наша задача — приносить пользу клиенту, давать Business Value. Мы помогаем компаниям структурировать данные, оптимизировать процессы и время, которое тратится на принятие решений внутри организации. Также выстраиваем внутренний центр компетенций, чтобы компания была более самостоятельной.

Обучение. У нас есть корпоративная система, в которой мы обучаем сотрудников компаний практическим навыкам анализа и визуализации данных.

Создание продуктов для платформы Qlik. Одно из наших решений — Gitoqlok. Это браузерное решение, которое помогает Qlik-разработчикам отслеживать и контролировать изменения: в аналитической и управленческой отчетности на платформе. Сегодня Gitoqlok пользуются по всему миру.

О признании амбассадором Qlik

Компания Qlik включила меня в список экспертов — амбассадоров своих продуктов. В нем всего 52 человека со всего мира. Я стал первым и единственным амбассадором на территории СНГ.





Это важно, потому что показывает, что Казахстан признают на мировом уровне. Такой статус облегчает работу на экспорт не только нашей, но и других казахстанских компаний. Теперь предприниматели могут ссылаться на сайт, где указана наша страна, что доказывает наличие экспертизы и инфраструктуры. Так повышается узнаваемость, формируется доверие к нам.

О предпринимательстве в IT

IT-бизнес мало чем отличается от традиционного. Проблемы и боли везде одинаковые. Любому предпринимателю, независимо от сферы работы, нужно быть стрессоустойчивым. Сложности и плохие отзывы будут всегда. Однако негативный комментарий — это хорошая возможность осветить недостатки в вашей работе. Поэтому нужно уметь выделять конструктивную критику.

Для предпринимателя важно желание что-то предпринимать

Для предпринимателя важно желание что-то предпринимать. Создавать решения проблем, за которые люди готовы платить. Нужна уверенность в своих силах и умении масштабироваться.

О трендах

Сегодня много «хайпа» вокруг генеративного искусственного интеллекта. Я тоже верю, что с помощью AI можно оптимизировать большое количество процессов. К примеру, у BI-разработчиков много рутины. Они тратят время и ментальные усилия на создание заголовков и описаний к диаграммам и дэшбордам. Нейросеть по типу ChatGPT, внедренная в систему, может самостоятельно писать тексты на основе контекста и предлагать несколько вариантов разработчику. Мы создаем такое решение и планируем выпустить его в скором времени.

Советы начинающим

Необязательно иметь высшее образование, чтобы быть эффективным, зарабатывать деньги и приносить пользу обществу. Намного важнее личные качества и развитие во всех аспектах. Но у учебы в университете есть плюс — нетворкинг и формирование прочных и устойчивых связей.

Один из моих принципов: делать больше, чем ты пообещал. Когда ты даешь немного больше, чем договорился, тебе легко строить прочные отношения с клиентами и партнерами. А это основа любого бизнеса.