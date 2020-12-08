Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
soosnovatel-apple-stiv-voznyak-sozdal-novuyu-kompaniyu
Сооснователь Apple Стив Возняк создал новую компанию
42
/
/

Сегодня в 10:58

Сооснователь Apple Стив Возняк создал новую компанию

Американский изобретатель, инженер и программист, сооснователь Apple Стив Возняк запустил новую компанию. Блокчейн-стартап Efforce направлен на развитие зеленых технологий и будет помогать компаниям, которые хотят повысить свою энергоэффективность, получать финансирование.

Компания позиционирует себя как первая блокчейн-платформа для повышения энергоэффективности.

Efforce уже год работает в скрытом режиме и является платформой, на которой владельцы корпоративных или промышленных зданий могут получить финансирование для своих «зеленых» проектов.

Источник: incrussia.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #apple #зеленаяэкономика #блокчейн
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Украине открылся «супермаркет культуры»
883
Модель из Кыргызстана снялась в шоу от Netflix
961
Как будет работать платный участок дороги Темиртау — Астана
2094