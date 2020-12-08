Сооснователь Apple Стив Возняк создал новую компанию

Американский изобретатель, инженер и программист, сооснователь Apple Стив Возняк запустил новую компанию. Блокчейн-стартап Efforce направлен на развитие зеленых технологий и будет помогать компаниям, которые хотят повысить свою энергоэффективность, получать финансирование.

Компания позиционирует себя как первая блокчейн-платформа для повышения энергоэффективности.

Efforce уже год работает в скрытом режиме и является платформой, на которой владельцы корпоративных или промышленных зданий могут получить финансирование для своих «зеленых» проектов.

Источник: incrussia.ru