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Sony представила первые беспроводные наушники PlayStation
87
Главный

Сегодня в 10:51

Sony представила первые беспроводные наушники PlayStation

Помимо портативной игровой консоли Project Q, предназначенной для стриминга игр с PlayStation 5, компания Sony представила и еще один игровой аксессуар — первые в истории компании Bluetooth-наушники серии PlayStation. Они способны принимать звук без потери качества и используют «новую беспроводную технологию» для приема качественного аудио с низким временем задержки.

Беспроводные наушники представили в ходе мероприятия PlayStation Showcase в среду одновременно с гибридом портативной консоли и игрового контроллера — Project Q. Новые наушники можно использовать не только с PlayStation 5 и ПК, но и с Project Q тоже.




Наушники появятся в продаже позже в текущем году. Разработанную Sony Interactive Entertainment систему будут использовать для передачи звука без потерь с низкой задержкой.

Источник: 3dnews.ru

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#игры #sony #playstation #беспроводныенаушники #наушники
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