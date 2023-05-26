Sony представила первые беспроводные наушники PlayStation

Помимо портативной игровой консоли Project Q, предназначенной для стриминга игр с PlayStation 5, компания Sony представила и еще один игровой аксессуар — первые в истории компании Bluetooth-наушники серии PlayStation. Они способны принимать звук без потери качества и используют «новую беспроводную технологию» для приема качественного аудио с низким временем задержки.

Беспроводные наушники представили в ходе мероприятия PlayStation Showcase в среду одновременно с гибридом портативной консоли и игрового контроллера — Project Q. Новые наушники можно использовать не только с PlayStation 5 и ПК, но и с Project Q тоже.





Наушники появятся в продаже позже в текущем году. Разработанную Sony Interactive Entertainment систему будут использовать для передачи звука без потерь с низкой задержкой.

Источник: 3dnews.ru