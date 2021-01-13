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Sony показала дрон для профессиональной фото- и видеосъемки Airpeak
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Сегодня в 11:11

Sony показала дрон для профессиональной фото- и видеосъемки Airpeak

Sony представила компактный дрон для профессиональной фото- и видеосъемки Airpeak. Презентация прошла на выставке потребительской электроники CES 2021.

Это самое маленькое устройство из тех, которые могут удержать камеры Alpha. Дрон использует технологии искусственного интеллекта. В Sony рассказали, что изучают возможность использовать дрон для съемки пейзажей и городских снимков. Другие детали об устройстве пока не сообщают. Сколько будет стоить такой дрон, тоже неизвестно.

Источник: tjournal.ru

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#видеосъемка #дрон #sony
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