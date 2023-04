Sony готовит 10 экранизаций видеоигр

Уже подтверждена разработка адаптаций God of War и Gran Turismo, сериалов по мотивам Horizon Zero Dawn и Twisted Metal. Также известно, что в работе находится фильм «Призрак Цусимы» по игре Ghost of Tsushima. Режиссером проекта выступит Чад Стахелски, известный по франшизе «Джон Уик».

Помимо перечисленных, есть несколько предполагаемых проектов Sony. Речь об адаптациях Days Gone, Gravity Rush и Jak and Daxter.









Об этом стало известно из последнего выпуска официального подкаста PlayStation, вышедшего 21 апреля. Его гостем стал глава PlayStation Productions Асад Кызылбаш.