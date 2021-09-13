Солнце, волны и доска: 3 истории серферов о мотивации, сленге и любимых спотах

Серфинг — очень красивый вид спорта, который собрал вокруг себя сообщество классных людей. Мы поговорили с его представителями о том, зачем они этим занимаются, какие могут дать рекомендации для начинающих и узнали об их любимых спотах.





Ратмир Ахмеджан, родной город — Алматы, @ratmir_dante

Как все началось

Я учился в спортивной школе и всегда любил плавать. С серфингом познакомился около десяти лет назад. Тогда впервые выбрался за границу — на Бали. Первую попытку можно назвать неудачной — я серфил на городском пляже, в котором было много пластикового мусора. После местные жители рассказали, что это такой сезон, когда океан возвращает отходы. Реальность зачастую отличается от того, что мы видим по телевизору или в интернете.

Для меня серфинг — способ найти что-то новое и интересное в воде. Этот вид спорта отличается от других. Здесь многое зависит от того, что даст тебе океан. Погода и волны не зависят от человека, поэтому нужно быть готовым ко всему. К тому же мне нравится экстрим и острые ощущения, которые получаешь от серфинга.

Советы начинающим

Занимайтесь спортом, нужно быть физически готовым. Серфинг, — это большая нагрузка. Нужно уметь держать равновесие.

Советую начинать с серфинга на beach break — это споты с песчаным дном. Здесь волны обычно не трубятся, но зато безопасно.

Ваш преподаватель должен быть крутым серфером. Этому занятию нельзя научиться быстро. Здесь важны детали, даже то, как ты падаешь в воду.

О сообществе

В сообществе серферов много сленговых выражений. К примеру, «свелл» — когда пришли волны. Группу волн называют «сетом». Мечта серфера — проехаться в «трубе», то есть заехать под козырек волны. «Спот» — место, в котором катаешься, а «флэт» — плохое для серфинга время.

Серферы очень разномастные, но люди здесь дружелюбные. Когда приходишь на спот, нужно обязательно поздороваться и поговорить с каждым, не важно, часто ты здесь бываешь или в первый раз.





В серфинге существует целый этикет: не подрезать, помогать в сложных ситуациях. Нужно понимать, когда можно брать волну, а когда нет.

В серферском сообщество могу выделить три тусовки, которые можно встретить на споте:

— местные ребята, которые катаются тут с детства

— иностранцы, которые владеют английским языком и могут коммуницировать с местными

— русскоязычные, которые общаются, в основном, между собой.

Любимый спот

Я катался в нескольких местах.

Бали — хорошее место, но зачастую переполненное. Еще здесь встречаются опасные споты, а приливы и отливы часто меняются. Для серфинга это имеет большое значение.

В Индии культура серфинга развита не так хорошо. Могут возникнуть сложности в поиске хороших преподавателей или экипировки.





Во Вьетнаме я катался в двух местах, но там мне не понравились волны.

Мое любимое место — Шри-Ланка. Здесь много friendly-спотов, где не так опасно, но и не скучно. Лучшие споты для новичков здесь — Weligama на южной стороне, Peanut farm и Whiskey point на восточной.





Аня, 24 года, инструктор в @surferbalt_school, город — Калининград, @anya_surf19

Как все началось

Знакомство с серфингом произошло на Балтийском море в 2016 году. Всю школьную жизнь я занималась плаванием, так что воду люблю. После окончания искала новое занятие. Серфинг решила попробовать случайно. Это была любовь с первой волны.

Серфинг для меня — это невероятные ощущения. Получаешь огромное удовольствие, когда скользишь по волне. Серфинг — это вся моя жизнь: спорт, работа, даже личная жизнь. Мы с молодым человеком катаемся вместе.

Советы начинающим

Начинающим советую брать уроки в серф-школах. Так прогресс пойдет гораздо быстрее, нежели чем при самостоятельных попытках.





Для того, чтобы выбрать хорошего тренера, советую посмотреть отзывы других учеников. Однако, не взяв урок, нельзя убедиться, что перед вами хороший инструктор, который подходит именно вам. Методики обучения отличаются, поэтому вы с тренером должны быть «на одной волне» во всех смыслах.

О сообществе

Сообщество серферов — это интересное и классное явление. В любой точке мира можно встретить таких же «чокнутых» людей, готовых ехать на край света в поисках лучших волн. Число людей, которые готовы и в дождь, и в холод лезть в воду с первыми лучами солнца, растет с каждым годом.

В сообществе есть так называемый «профессиональный» сленг: названия досок и их частей, элементов катания, волн и так далее. Но начинающие, которые стараются специально использовать побольше «серфовых» словечек, выглядит забавно.





Популярность здорового образа жизни и спорта привела к тому, что серфинг стал популярным. Да и люди хотят попробовать что-то новое.

Любимый спот

Помимо Балтики я каталась в Португалии, во Франции и Марокко. В Марокко, просто влюбилась в спот Anchor point. Там невероятно классная правая волна. А вообще везде по-своему хорошо.





Юлия Кулиш, 31 год, родной город — Киев, @julia.o.kulish

Как все началось

Мы с мужем поехали в свадебное путешествие, где и решили попробовать серфинг. Это было в Индии, в штате Гоа. Там отличный серфинг для начинающих. Первые впечатления были непонятные, проезд по волне невозможно ни с чем сравнить. Ты не понимаешь, что происходит, но на берег выходишь счастливым, а улыбка не сходит с губ.

Серфинг стал моей жизнью. Я переехала жить к океану, чтобы иметь возможность серфить каждый день.

Серфинг для меня — это хобби и профессиональная деятельность, спорт и приятное времяпрепровождение.





Серфинг многому учит: быть в контакте с телом и сердцем, находиться в моменте, доверять миру, верить в себя, преодолевать страхи. Он закаляет характер, развивает терпение и силу воли. Кроме физической и ментальной прокачки, благодаря серфингу я путешествую и знакомлюсь с классными людьми с разных стран и континентов.

Советы начинающим

Начинающим в серфинге советую не думать, что и как у вас получается, а больше кайфовать. Лучший серфер — тот, кто больше всех получает удовольствие!

Для того, чтобы понять, что перед вами хороший тренер, необходимо попробовать и посмотреть на результат после тренировки. Если вы целы и улыбаетесь, несмотря на усталость, чувствуете себя счастливым — вы на правильном пути.

Хороших школ и тренеров серфинга много, смотря какие у вас задачи. Мне больше импонируют инструкторы, которые подходят к тренировкам комплексно, с ними я могу быстро прогрессировать.

О сообществе

Серферы часто узнают друг друга по распрямленной вперед груди, выгоревшим волосам и загару. Еще по тому, что на лодыжке у всех серферов белая полоса от «лиша». С помощью «лиша» мы крепим серфдоску к ноге. Это одно из слов серф-сленга. Если обычный человек послушает разговор двух серферов, он ничего не поймет — тут все сплошной сленг.





Серфинг стремительно развивается. Думаю, причина популярности в том, что он включает в себя сразу несколько классных ценностей: спорт, здоровье и соединение с природой. Он дает ощущение свободы и счастья.

Любимый спот



Пока что мой топ — Индонезия. В этой стране одни из лучших волн на планете, которые можно найти в любой день. Есть волны для всех уровней, от новичков до профессионалов. Тут теплая вода, отсутствуют акулы и лето круглый год.