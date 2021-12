Снуп Догг затизерил в своем инстаграме новый проект. Он выложил 14-секундное видео, в котором используется семпл из песни Keep on Lovin’ Me группы The Whispers. Вероятно, это отрывок его нового трека.





Судя по посту, новый релиз рэпера выйдет в январе 2022 года и будет называться B.O.D.R.

Источник: daily.afisha.ru