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Snapchat представил «умные» очки, новое приложение для редактирования видео и чаевые авторам
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Сегодня в 11:50

Snapchat представил «умные» очки, новое приложение для редактирования видео и чаевые авторам

На конференции Snap Partner Summit Snapchat представил несколько новых функций внутри социальной сети и анонсировал разработки.

Очки Spectacles AR

Новая версия умных очков Spectacles с помощью дополненной реальности будет «накладывать цифровые объекты на реальный мир». В очках две камеры, четыре микрофона, тачпад и кнопки для управления. Устройство поддерживает голосовые команды. Пока очки тестируют разработчики.

Чаевые авторам

Пользователи смогут покупать жетоны в приложении и использовать их для покупки подарков авторам. А авторы смогут обналичить деньги, если накопят подарков на $100. Snapchat будет получать комиссию. Функция станет доступна в 2021 году. Также Snapchat продолжит партнёрскую программу, и будет ежедневно платить авторам самых популярных роликов деньги.

Карты с пользовательскими слоями

Каждый пользователь сможет создать свою карту с разными слоями: интересными мероприятиями через Ticketmaster, местами через базу сайта обзора ресторанов The Infatuation, воспоминаниями. Через Ticketmaster можно будет покупать билеты внутри приложения.

Камера для определения одежды и предложения покупок

Теперь пользователи могут использовать камеру в Snapchat для сканирования одежды друга. После этого они получат рекомендации по покупкам подобных вещей от сотен брендов. В будущем можно будет через камеру в приложении снимать ингредиенты и получать рецепты из базы Allrecipes.

Приложение для обработки видео Story Studio

В Story Studio можно будет видеть текущие тренды Snapchat, редактировать звук своих видео, добавлять: музыку из лицензированного каталога, темы, фильтры, подписи, стикеры и другие визуальные элементы. Отредактированное видео можно будет залить сразу в Snapchat или сохранить на телефон. Приложение будет доступно в конце 2021 года только на iOS.

Источник: vc.ru

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#социальныесети #snapchat #обновление
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