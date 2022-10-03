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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Смотреть за домом на уединенном острове и играть в мобильные игры: открытые вакансии для работы мечты
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Сегодня в 12:00

Смотреть за домом на уединенном острове и играть в мобильные игры: открытые вакансии для работы мечты

Собрали список вакансий, где хотел бы работать каждый.


Шоколадный сомелье кондитерского курорта в Margaret River Chocolate Company


Страна: Австралия
Обязанности:

— дегустировать все новые виды шоколада до их появления на аттракционах и в магазинах курорта

— тестировать новые продукты и вкусы представленных на курорте брендов

— подробно и увлекательно объяснять гостям процесс изготовления шоколада

— помогать гостям создавать их собственные плитки шоколада.

Требования:

— коммуникабельность, умение найти общий язык с представителями самых разных культур

— хорошее владение английским языком

— мышление на перспективу и знание последних достижений в области технологий, ингредиентов и упаковки сладостей.


Путешествующий по Ирландии ресторанный критик


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Страна: Ирландия

Обязанности:

— путешествовать по просторам Ирландии, наслаждаясь едой и напитками из местных заведений

— создавать красочные рассказы и аудиовизуальные истории, демонстрирующие неповторимость местной кухни

— регулярно рассказывать и публиковать истории о местных оригинальных блюдах и напитках

— взаимодействовать с поклонниками ирландской кухни на различных социальных платформах, живых мероприятиях и в рамках программы членства в клубе кулинарных путешественников.

Требования:

— любовь к путешествиям и комфорт во время странствий

— глубокие знания европейских кулинарных традиций

— свободное владение разговорным и письменным английским языком

— умение красочно излагать свои мнения, суждения и впечатления.


Дегустатор просекко и игристых вин в House of Towned


Страна: Англия

Обязанности:

— предоставлять подробные отчеты о первичном, вторичном и третичном аромате каждого продегустированного сорта вина

— оценивать вкус, текстуру и внешний вид просекко и игристых вин

— составлять подборку сортов просекко и игристых вин, которые поступят в широкую продажу.

Требования:

— понимание искусства дегустации и профессионального языка сомелье

— готовность провести месяц в Великобритании, ежедневно наслаждаясь вкусом разнообразных сортов просекко и игристых вин.


QA-тестировщик в инди VR-проект Dixotomia


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Тип: удаленно

Обязанности:

— заниматься функциональным тестированием4

— разрабатывать тестовую документацию

— составлять и обрабатывать отчеты о проведенном тестировании.

Требования:

— соблюдение пайплайнов

— понимания процессов разработки ПО/игр

— знание специфики приложений и игр, разработанных под VR.


Писатель-тестировщик автомобилей и мотоциклов в MotorcycleNews


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Страна: Англия

Обязанности:

— тестирование новых автомобилей и мотоциклов от ведущих мировых производителей

— создание, разработка и реализация идей для культовых журналов MCN, Ride и Bike

— написание увлекательных и информативных статей-отчетов по результатам тестов

— представление фото- и видеоотчетов процесса тестирования.

Требования:

— высшее образование уровнем не ниже бакалавра

— виртуозные навыки вождения автомобилей и мотоциклов

— умение создавать точный, интересный и информативный контент на языке понятном аудитории автолюбителей

— готовность много путешествовать по дорогам самых разных стран.


Геймер-тестировщик MMORPG в Innova


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Страна: Россия

Обязанности:

— прохождение игр, прокачка персонажей, сбор ресурсов

— тестирование полного спектра контента на проекте: квесты, предметы, апдейты, классы и т.д.

— работа с внешней группой тестирования, состоящей из игроков.

Требования:

— большой опыт игры в MMORPG

— знание о балансе игр и принципах построения геймплея

— знание английского языка не ниже уровня intermediate.


Пара смотрителей альпийского гостевого домика


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Страна: Швейцария

Обязанности:

— управление гостевым домом

— прием и размещение гостей

— работа с системой бронирования

— поддержание чистоты в доме

— приготовление завтраков.

Требования:

— опыт работы в администрировании или управлении домом

— желательно владение английским или немецким языками, грамотная речь

— готовность поселиться в малонаселенной местности посреди живописных красот швейцарских Альп.


Рейнджер-смотритель островного птичьего заповедника

Страна: Шотландия

Обязанности:

— помогать в уходе за многочисленной популяцией островных птиц и природоохранных объектов

— помогать в изучении дикой природы и мест обитания птиц

— предоставлять гостям острова необходимую информацию

— проводить увлекательные экскурсии по острову и, в случае необходимости, организовывать разнообразные мероприятия.

Требования:

— высшее образование в области естественных наук степенью не ниже бакалавра либо эквивалентный опыт в сфере охраны природы или обучения на свежем воздухе

— знание методов экологического обследования и мониторинга

— опыт продолжительного проживание в сельской или дикой местности

— способность свободно изъясняться на английском языке.

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#работа #вакансии #карьера #тестировщик
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.