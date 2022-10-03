Смотреть за домом на уединенном острове и играть в мобильные игры: открытые вакансии для работы мечты

Шоколадный сомелье кондитерского курорта в Margaret River Chocolate Company





Путешествующий по Ирландии ресторанный критик





Дегустатор просекко и игристых вин в House of Towned

QA-тестировщик в инди VR-проект Dixotomia





Писатель-тестировщик автомобилей и мотоциклов в MotorcycleNews









Геймер-тестировщик MMORPG в Innova





Пара смотрителей альпийского гостевого домика





Рейнджер-смотритель островного птичьего заповедника

: Австралия— дегустировать все новые виды шоколада до их появления на аттракционах и в магазинах курорта— тестировать новые продукты и вкусы представленных на курорте брендов— подробно и увлекательно объяснять гостям процесс изготовления шоколада— помогать гостям создавать их собственные плитки шоколада.— коммуникабельность, умение найти общий язык с представителями самых разных культур— хорошее владение английским языком— мышление на перспективу и знание последних достижений в области технологий, ингредиентов и упаковки сладостей.Ирландия— путешествовать по просторам Ирландии, наслаждаясь едой и напитками из местных заведений— создавать красочные рассказы и аудиовизуальные истории, демонстрирующие неповторимость местной кухни— регулярно рассказывать и публиковать истории о местных оригинальных блюдах и напитках— взаимодействовать с поклонниками ирландской кухни на различных социальных платформах, живых мероприятиях и в рамках программы членства в клубе кулинарных путешественников.— любовь к путешествиям и комфорт во время странствий— глубокие знания европейских кулинарных традиций— свободное владение разговорным и письменным английским языком— умение красочно излагать свои мнения, суждения и впечатления.Англия— предоставлять подробные отчеты о первичном, вторичном и третичном аромате каждого продегустированного сорта вина— оценивать вкус, текстуру и внешний вид просекко и игристых вин— составлять подборку сортов просекко и игристых вин, которые поступят в широкую продажу.— понимание искусства дегустации и профессионального языка сомелье— готовность провести месяц в Великобритании, ежедневно наслаждаясь вкусом разнообразных сортов просекко и игристых вин.удаленно— заниматься функциональным тестированием4— разрабатывать тестовую документацию— составлять и обрабатывать отчеты о проведенном тестировании.— соблюдение пайплайнов— понимания процессов разработки ПО/игр— знание специфики приложений и игр, разработанных под VR.: Англия— тестирование новых автомобилей и мотоциклов от ведущих мировых производителей— создание, разработка и реализация идей для культовых журналов MCN, Ride и Bike— написание увлекательных и информативных статей-отчетов по результатам тестов— представление фото- и видеоотчетов процесса тестирования.— высшее образование уровнем не ниже бакалавра— виртуозные навыки вождения автомобилей и мотоциклов— умение создавать точный, интересный и информативный контент на языке понятном аудитории автолюбителей— готовность много путешествовать по дорогам самых разных стран.Страна: Россия— прохождение игр, прокачка персонажей, сбор ресурсов— тестирование полного спектра контента на проекте: квесты, предметы, апдейты, классы и т.д.— работа с внешней группой тестирования, состоящей из игроков.— большой опыт игры в MMORPG— знание о балансе игр и принципах построения геймплея— знание английского языка не ниже уровня intermediate.Швейцария— управление гостевым домом— прием и размещение гостей— работа с системой бронирования— поддержание чистоты в доме— приготовление завтраков.— опыт работы в администрировании или управлении домом— желательно владение английским или немецким языками, грамотная речь— готовность поселиться в малонаселенной местности посреди живописных красот швейцарских Альп.Шотландия— помогать в уходе за многочисленной популяцией островных птиц и природоохранных объектов— помогать в изучении дикой природы и мест обитания птиц— предоставлять гостям острова необходимую информацию— проводить увлекательные экскурсии по острову и, в случае необходимости, организовывать разнообразные мероприятия.— высшее образование в области естественных наук степенью не ниже бакалавра либо эквивалентный опыт в сфере охраны природы или обучения на свежем воздухе— знание методов экологического обследования и мониторинга— опыт продолжительного проживание в сельской или дикой местности— способность свободно изъясняться на английском языке.