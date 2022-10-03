Смотреть за домом на уединенном острове и играть в мобильные игры: открытые вакансии для работы мечты

Шоколадный сомелье кондитерского курорта в Margaret River Chocolate Company
Страна: Австралия
Обязанности:
— дегустировать все новые виды шоколада до их появления на аттракционах и в магазинах курорта
— тестировать новые продукты и вкусы представленных на курорте брендов
— подробно и увлекательно объяснять гостям процесс изготовления шоколада
— помогать гостям создавать их собственные плитки шоколада.
Требования:
— коммуникабельность, умение найти общий язык с представителями самых разных культур
— хорошее владение английским языком
— мышление на перспективу и знание последних достижений в области технологий, ингредиентов и упаковки сладостей.
Путешествующий по Ирландии ресторанный критик
Страна: Ирландия
Обязанности:
— путешествовать по просторам Ирландии, наслаждаясь едой и напитками из местных заведений
— создавать красочные рассказы и аудиовизуальные истории, демонстрирующие неповторимость местной кухни
— регулярно рассказывать и публиковать истории о местных оригинальных блюдах и напитках
— взаимодействовать с поклонниками ирландской кухни на различных социальных платформах, живых мероприятиях и в рамках программы членства в клубе кулинарных путешественников.
Требования:
— любовь к путешествиям и комфорт во время странствий
— глубокие знания европейских кулинарных традиций
— свободное владение разговорным и письменным английским языком
— умение красочно излагать свои мнения, суждения и впечатления.
Дегустатор просекко и игристых вин в House of Towned
Страна: Англия
Обязанности:
— предоставлять подробные отчеты о первичном, вторичном и третичном аромате каждого продегустированного сорта вина
— оценивать вкус, текстуру и внешний вид просекко и игристых вин
— составлять подборку сортов просекко и игристых вин, которые поступят в широкую продажу.
Требования:
— понимание искусства дегустации и профессионального языка сомелье
— готовность провести месяц в Великобритании, ежедневно наслаждаясь вкусом разнообразных сортов просекко и игристых вин.
QA-тестировщик в инди VR-проект Dixotomia
Тип: удаленно
Обязанности:
— заниматься функциональным тестированием4
— разрабатывать тестовую документацию
— составлять и обрабатывать отчеты о проведенном тестировании.
Требования:
— соблюдение пайплайнов
— понимания процессов разработки ПО/игр
— знание специфики приложений и игр, разработанных под VR.
Писатель-тестировщик автомобилей и мотоциклов в MotorcycleNews
Страна: Англия
Обязанности:
— тестирование новых автомобилей и мотоциклов от ведущих мировых производителей
— создание, разработка и реализация идей для культовых журналов MCN, Ride и Bike
— написание увлекательных и информативных статей-отчетов по результатам тестов
— представление фото- и видеоотчетов процесса тестирования.
Требования:
— высшее образование уровнем не ниже бакалавра
— виртуозные навыки вождения автомобилей и мотоциклов
— умение создавать точный, интересный и информативный контент на языке понятном аудитории автолюбителей
— готовность много путешествовать по дорогам самых разных стран.
Геймер-тестировщик MMORPG в Innova
Страна: Россия
Обязанности:
— прохождение игр, прокачка персонажей, сбор ресурсов
— тестирование полного спектра контента на проекте: квесты, предметы, апдейты, классы и т.д.
— работа с внешней группой тестирования, состоящей из игроков.
Требования:
— большой опыт игры в MMORPG
— знание о балансе игр и принципах построения геймплея
— знание английского языка не ниже уровня intermediate.
Пара смотрителей альпийского гостевого домика
Страна: Швейцария
Обязанности:
— управление гостевым домом
— прием и размещение гостей
— работа с системой бронирования
— поддержание чистоты в доме
— приготовление завтраков.
Требования:
— опыт работы в администрировании или управлении домом
— желательно владение английским или немецким языками, грамотная речь
— готовность поселиться в малонаселенной местности посреди живописных красот швейцарских Альп.
Рейнджер-смотритель островного птичьего заповедникаСтрана: Шотландия
Обязанности:
— помогать в уходе за многочисленной популяцией островных птиц и природоохранных объектов
— помогать в изучении дикой природы и мест обитания птиц
— предоставлять гостям острова необходимую информацию
— проводить увлекательные экскурсии по острову и, в случае необходимости, организовывать разнообразные мероприятия.
Требования:
— высшее образование в области естественных наук степенью не ниже бакалавра либо эквивалентный опыт в сфере охраны природы или обучения на свежем воздухе
— знание методов экологического обследования и мониторинга
— опыт продолжительного проживание в сельской или дикой местности
— способность свободно изъясняться на английском языке.