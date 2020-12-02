SMM-тренды. Как вести Instagram в 2021 году

Социальная сеть Instagram постоянно меняется. Давайте разберемся, какие изменения ожидают Instagram, что нового ждать от этой площадки в 2021 году: какие темы, приемы, действия помогут раскрутить бренд, популяризовать продукцию компании, оповестить о ней целевую аудиторию.

Все преобразования ведут к тому, что в ближайшем будущем не останется бесплатных каналов продвижения. Уже стало понятно, что накрутка подписчиков и количество лайков не является значимым показателем для сети. Зато большую роль стали играть AR-эффекты и полноценные тексты.

Аутентичный контент

В соответствии с исследованиями, проведенными специалистами американской маркетинговой компании Finances Online, лидеры мнений и бренды получили большее количество подписчиков, размещая необработанные, правдивые сообщения. Чем достовернее выглядит пост, тем больше пользователей выражают ему свое одобрение.

Например, канал «Люди Нью-Йорка» (@humansofny) за несколько лет смог получить почти 11 млн. подписчиков, выкладывая посты с обычными ситуациями из жизни простых людей.

Мировые проблемы

Для большинства пользователей, Instagram — это не просто социальная сеть для общения, а способ заявить свою позицию по отношению к экологии планеты, социальным проектам, культуре.

Американский маркетолог Дженни Чанг, специализирующийся на программных исследованиях SaaS и B2B, считает, что инстаграмеры поддерживают те компании, деятельность которых соответствует их пониманию глобальной проблемы.

По результатам ее исследований, в последние годы пользователи все больше участвуют в обсуждении изменения климата на планете, проблем людей с другим цветом кожи, осуждают насилие в любых его проявлениях и др.

Для бизнес-бренда важна социальная ответственность, участие компании в решении планетарных проблем. Люди будут ассоциировать фирму не только с реализуемым продуктом, но и с определенной работой на благо человечества.

Лидеры мнений

В Finances Online отмечают, что культовые персоны оказывают большое влияние на пользователей Instagram. Огромное количество подписчиков следят за тем, что покупает значимое для них лицо и где предпочитает отдыхать.

Размещение нативной рекламы у блогеров — важный инструмент продвижения товара и торговой марки, который на данный момент используется не в полной мере. Но в 2021 году, когда это осознают и компании, и Instagram, этот канал будет одним из самых популярных.

По мнению Дженни Чанг, не обязательно привлекать для рекламы бренда известных личностей. Нано- или микроинфлюенсеры, имеющие 100 или 1000 подписчиков, могут привлечь большее внимание целевой аудитории, чем читаемые блогеры. Это происходит за счет того, что мелкие послы бренда отвечают на комментарии и вопросы, имеют влияние на максимально труднодоступные категории пользователей.





Хештеги

В 2021 году они останутся на пике поисковых интересов.

Американская компания Social Media Examiner отметила, что этот инструмент помогает найти целевого пользователя. В любом сообщении допускается размещение до 30 хештегов.

Правильное определение и применение востребованных меток обязательно для использования в 2021 году.

Популярные темы

Это непроходящий тренд Instagram. Вопросы моды, дизайна, ЗОЖ, искусства неизменно остаются на пике популярности. В 2020 добавились темы здравоохранения, экономические и социальные.

Дополненная реальность

Уже сейчас в Инстаграм можно создавать собственные маски. Еще год назад руководитель SMM-отдела сервиса 1PS Валерия Смолина прогнозировала, что процесс использования AR-механизмов начнет бурно развиваться в 2020 году. Но он затормозился из-за внешних факторов, поэтому переносим ее прогноз на 2021 год.





Stories

Практически все перечисленные ранее эксперты сходятся во мнении, что истории в Instagram получат дальнейшее развитие. Затраты на рекламу для этого инструмента растут в геометрической прогрессии. За год в России они подскочили в три раза.

Текстовый контент

Сегодня информация, размещаемая в IG, не может превышать 2200 знаков. Это трудно назвать полноценной статьей. Прогнозируется, что уже в 2021 году Instagram позволит размещать в основной ленте полноценные лонгриды.

Перетягивание части функционала TikTok

Так как время показало интерес к форматам видео, размещаемым на TikTok, эксперты, в частности Дженни Чанг и Дамир Халилов, допускают, что в IG будет запущена отдельная инфраструктура, позволяющая размещать ролики подобного формата.

Бренды могут снимать видео в стиле TikTok, объявлять конкурсы на лучший ролик. Это поможет генерировать трафик на аккаунт в Instagram и сайт компании, увеличивая продажи.





Источник: vc.ru