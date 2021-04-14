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Смартфоны POCO F3 и POCO X3 Pro официально представлены в Казахстане
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Вчера в 22:00

Смартфоны POCO F3 и POCO X3 Pro официально представлены в Казахстане

Сегодня компания POCO Global представила на рынке Казахстана два флагманских смартфона: были анонсированы настоящий зверь производительности POCO F3 и новый хит продаж POCO X3 Pro.

POCO F3 — настоящий зверь

Невероятная производительность: мобильная платформа Qualcomm®️ Snapdragon ™️ 870 5G

POCO играет по-крупному с самым мощным устройством бренда на базе Qualcomm®️ Snapdragon 870 5G. Наряду со сверхбыстрым графическим процессором Qualcomm®️ Adreno ™️ 650 POCO F3 обеспечивает превосходный игровой процесс.

Смартфон соответствует всем последним стандартам связи и оснащен модемной системой Snapdragon X55 5G Modem-RF System, обеспечивающей молниеносное подключение 5G* с поддержкой большинства глобальных сетевых диапазонов.

AMOLED-дисплей с диагональю 6,67 дюйма и превосходным дизайном

Высокая частота обновления 120 Гц смартфона POCO F3 обеспечивает беспрецедентную плавность во время игр на большом 6,67-дюймовом AMOLED-дисплее. Кроме того, частота дискретизации в 360 Гц и точно настроенный алгоритм касания позволяют телефону чрезвычайно быстро реагировать на прикосновение пальца. Сертифицированный дисплей HDR10 +, а также функции True Display и True Color обеспечивают поистине невероятное впечатление от просмотра фотографий и видео благодаря ярким и высокоточным цветам. А Corning®️ Gorilla®️ Glass 5 спереди и сзади обеспечивает надежную защиту телефона.

Непревзойденные развлечения с Dolby Atmos, тройной камерой с искусственным интеллектом и многое другое

POCO F3 — первое устройство бренда, поддерживающее Dolby Atmos** и сочетающее в себе двойную акустическую систему с основным нижним динамиком и дополнительным динамиком наверху. Благодаря этому POCO F3 обеспечивает богатый, детальный звук.
POCO F3 оснащен тройной камерой с искусственным интеллектом, а также множеством инновационных функций, которые помогают раскрыть в каждом навыки фотографа и сделать процесс съемки незабываемым. Также смартфон оснащен тройным микрофоном и функцией Audio Zoom.

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POCO X3 Pro — именно то, что тебе нужно, и даже больше

Производительность флагманского уровня: больше скорости. POCO X3 Pro отличается флагманской производительностью благодаря Qualcomm®️ Snapdragon ™️ 860, одной из самых мощных мобильных платформ 4G, представленных в настоящее время на рынке. Это позволяет наслаждаться сверхплавным и высококачественным игровым процессом, даже когда вы играете в 3D-игры с максимальными настройками графики.

Новейшее устройство отличается изысканным дизайном с тремя новыми привлекательными цветами. Также, POCO X3 Pro оснащен легкодоступным и точным боковым датчиком отпечатков пальцев.

Оставайтесь в игре: сверхдлительное время автономной работы и быстрая зарядка 33 Вт

POCO X3 Pro обеспечивает до двух полных дней автономной работы. Встроенная технология MMT и встроенное быстрое зарядное устройство мощностью 33 Вт гарантируют, что устройство будет заряжено в кратчайшие сроки. Наличие двух динамиков, нижнего и верхнего, обеспечивает потрясающий звук флагманского уровня для просмотра контента и игр.

Запечатлейте момент: детальные изображения с помощью камеры с четырьмя модулями

POCO X3 Pro выступает в роли вашего карманного видеооператора с полностью готовой к работе камерой с четырьмя модулями и множеством функций съемки, заслуживающих внимание. Основная камера 48 Мп с поддержкой суперпикселей 4 в 1 позволяет получать четкие и потрясающе детализированные изображения. Сверх-широкоугольный объектив камеры 119° имеет ночной режим, поэтому прекрасные пейзажные или групповые снимки можно делать даже в условиях низкой освещенности. А макрокамера и датчик глубины обеспечивают дополнительную универсальность камеры.

Цены и доступность

Официальная цена POCO X3 Pro в Казахстане составит всего 129 990 тенге за версию 6+ 128 ГБ, а топовая модификация с 8+ 256 ГБ обойдется покупателям в 149 990 тенге. Смартфон можно будет приобрести, начиная с 26 апреля, в следующих торговых сетях: «Технодом», Sulpak, «Белый Ветер», «Мечта», Fora, Alser и «Эврика».

POCO F3 будет предлагаться по цене 179 990 тенге за базовую версию 6+ 128 ГБ и 199 990 тенге за максимальный вариант с 8+ 256 ГБ. Новинка поступит в продажу в ближайшее время и будет доступна у следующих партнеров: «Технодом», Sulpak, «Белый Ветер», «Мечта», Fora, Alser и «Эврика».

Новость подготовлена при поддержке POCO.

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