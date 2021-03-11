Smart Remont. Как сэкономить время, деньги и нервы на ремонте

Какие у вас ассоциации со словом «ремонт»? Если вы уже делали ремонт самостоятельно, то знаете, каких нервов и материальных затрат это стоит. А если еще не сталкивались, то у вас есть возможность не портить впечатление и довериться профессионалам. Smart Remont — сервис ремонта квартир под ключ, благодаря которому вам не придется думать о том, где найти качественные материалы и надежную бригаду. Подробнее о сервисе и о том, как заказать ремонт своей мечты и что входит в стоимость, можете узнать из интервью с СЕО Smart Remont.

Сырымбет Искаков, СЕО





Как работает Smart Remont

Перед началом ремонта мы согласовываем с клиентом рабочий проект — это расположение розеток, выключателей и так далее. После согласования приступаем к работам.

Каждый этап работ обязательно проверяется отделом контроля качества, у которого суммарно больше 200 стандартов. Еженедельно клиент получает фотоотчет. Также есть личный кабинет, с помощью которого можно отслеживать, как движется ремонт и на какой стадии находится.

По завершении ремонта производится уборка, клиент принимает квартиру, подписывается акт приема-передачи с гарантийным периодом до одного года.





Наш слоган: «Выберите готовый дизайн — остальное наша работа». Поэтому Smart Remont делает все необходимое, главное — экономит время наших заказчиков, и людям больше не нужно:

— самим ездить за материалами, закупаться. Для этого у нас есть консолидированный склад, который позволяет не зависеть от поставщиков и эффективнее осуществлять доставку материалов и мебели точно в срок

— встречать доставку и нанимать грузчиков

— искать надежную бригаду, потому что среди специалистов Smart Remont, которые делают ремонт для наших клиентов — только проверенные подрядчики, с которыми мы работаем уже больше двух лет.

Как заказать Smart Remont





Заказать у нас ремонт можно на этапе покупки квартиры в компании BI Group, даже без оформления. Это удобно и выгодно, так как мы можем к стоимости квартиры добавить стоимость ремонта и оформить все через ипотеку. В итоге к основному платежу добавится небольшая сумма, но у вас будет классный ремонт. Еще одно преимущество при покупке квартиры от BI Group — это то, что мы сможем начать ремонт еще до сдачи ключей. И клиент может заехать в готовую квартиру раньше своих соседей.

Также можно заказать ремонт, если у вас уже есть квартира, но от другого застройщика. Главное, чтобы это было первичное жилье. Перед началом ремонта мы делаем дополнительный расчет, потому что не во всех ЖК от других застройщиков такой же уровень черновой отделки, как у BI Group. В некоторых ЖК нет штукатурки на стенах, подоконников, оконных откосов, не проведена электрика, поэтому приходится дополнительно закупать черновой материал и проводить работы. Если клиента устраивают условия и цена, мы заключаем договор и после дополнительных работ в обычном режиме делаем ремонт.





Оформить у нас ремонт можно несколькими способами:

1. зайти на сайт smartremont.kz и оставить заявку

2. через онлайн-конструктор, который позволяет выбирать уже готовые дизайны и понять, как в вашей квартире будет выглядеть выбранный вариант. Это удобный бесконтактный способ, благодаря которому человеку не нужно никуда приезжать и тратить время, можно сразу увидеть точную стоимость работ и оплатить также онлайн, подписав договор ЭЦП.

Также с помощью конструктора вы можете заранее выбрать все материалы:

— цвет стен отдельно для каждой комнаты

— напольное покрытие в жилых комнатах и мокрых зонах

— двери: разные типы и их высоту

— наполнение ванной комнаты: ванна или душевая, шкафчик под раковину, зеркало, унитаз и смесители

— электрику

— в некоторых пакетах можно выбирать решения по потолкам

— дополнительные опции, например, систему Smart Home.

3. через отдел продаж, где можно своими глазами увидеть, как выглядит тот или иной проект. Для этого мы построили шоу-румы в отделах продаж и жилых комплексах. Благодаря этим помещениям люди получают представление о том, как они будут жить в своей квартире, могут вживую увидеть, как сочетаются материалы, цвета, и вдохновиться готовыми решениями. Некоторые клиенты после посещения шоу-рума просят сделать в их квартирах точно так же.

О ценах

У Smart Remont фиксированная стоимость за ремонт, которая не изменяется, даже если его приобрели год назад. Всем известно, что, когда человек сам занимается ремонтом, бюджет всегда плавающий и постоянно растет.





Пример оформления интерьера по пакету «Прайм»



Цена за ремонт в зависимости от количества комнат может меняться. Так, стоимость одного квадратного метра ремонта в однокомнатной и трехкомнатной квартирах отличаются, потому что себестоимость материалов в трехкомнатной ниже. Минимальная стоимость ремонта начинается от 35 000 тенге, но этот пакет доступен только для владельцев квартир в ЖК Nova City. А пакет, который доступен во всех ЖК, начинается от 45 000 тенге за квадратный метр, с учетом всех материалов и работ.

В стоимость нашей услуги входит:

— все материалы, которые необходимы для ремонта

— все работы

— рабочий проект, если мы говорим о проектах от «Кофморта» и выше

— организация всего процесса ремонта

— коммуникация с клиентом

— доставка и подъем материалов в квартиры

— контроль качества

— гарантийный период

— уборка после ремонта.





Пример оформления интерьера по пакету «Комфорт Неоклассика»

Мы создаем систему, которая оцифровывает все сложности, возникающие во время ремонта, и решает их кратчайшим путем. Также структурирует работу каждого, кто участвует в ремонте: мастера, бригадиры, поставщики материалов, сотрудники отдела контроля качества, проектировщики, дизайнеры, отдел продаж и call-center.

О планах





Миссия Smart Remont — изменить отношение к сложному процессу ремонта в жизни каждого человека. Наша задача — сделать так, чтобы ремонт не был проблемой и не вызывал негативных эмоций. За 2 года мы сделали ремонт больше чем в 1500 квартирах. Если в 2019 году мы одновременно делали ремонт в 50 квартирах, то в 2020 в пиковый сезон — в 500. Но у нас нет цели все время самим заниматься ремонтами или заниматься ремонтами везде. Наша цель — создать такой продукт, который поможет масштабировать наш опыт.

Мы стремимся создать целостный продукт, чтобы в конечном результате клиенту было достаточно прийти к нам, выбрать тот вариант ремонта, который ему нравится, и выбрать наполнение: мебель, технику, предметы интерьера. И в условленное время, по договору, заехать в квартиру.

На данный момент мы запустили один бренд бытовой техники, в ближайшее время запустим еще три бренда. Скоро у нас можно будет заказать кухню, ковры, освещение, шторы. Также будем тестировать встроенную корпусную мебель: гардеробные, встроенные шкафы, столешницы в санузлах. Завершающий этап — запуск мягкой мебели.



