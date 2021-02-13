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Скриптонит запустил музыкальное медиа
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Сегодня в 11:13

Скриптонит запустил музыкальное медиа

Скриптонит презентовал сайт Karmapolitan — то самое медиа о музыке и культуре, которое он обещал запустить еще в прошлом году.

Главным редактором издания стал радиоведущий станции о хип-хопе Studio 21 Сэм.

На сайте уже собраны статьи о русском рэпе, роке и электронной музыке, а также подборка лучших альбомов 2020 года и рецензии на последние альбомы Motorama, Kizaru и других артистов. В будущем на Karmapolitan хотят сделать музыкальный чарт вроде Billboard. Писать собираются просто и о разной музыке — это главный концепт Karmapolitan.

Источник: the-village.ru

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#медиа #музыка #скриптонит #karmapolitan
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