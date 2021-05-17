Скриптонит выпустит свой следующий альбом на английском языке

Рэпер Скриптонит работает над англоязычным альбомом. Он станет продолжением эксклюзивного формата сотрудничества исполнителя с Apple Music, рассказал Music Business Worldwide, представитель лейбла Musica36.

Он отметил, что большая часть денег поступает от Apple Music в странах СНГ, поэтому лейбл принял решение продлить контракт с сервисом. «Было много людей, которые пытались отговорить меня, но, учитывая рыночную долю Apple Music, а также, принимая во внимание все наши совместные усилия, у нас пока получается отличная история», — добавил он.

Собеседник издания поделился планами выхода Musica36 за рубеж. Недавно контракт с лейблом подписал англоязычный рэпер из Нигерии Gee Baller.

Источник: daily.afisha.ru