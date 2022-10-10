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Скриптонит появился на совместном треке с Rydm City
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Сегодня в 11:02

Скриптонит появился на совместном треке с Rydm City

Рэпер Скриптонит появился на треке Solo Tu, записанном совместно с африканским исполнителем Rydm City. Он исполнил небольшой куплет на английском языке.



Сингл войдет в студийный мини-альбом Rydm City Boy of Dreams.

Источник: daily.afisha.ru

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