Сколько заработала Елена Рыбакина после победы над польской спортсменкой Игой Швентек

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина встретилась в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» с польской спортсменкой Игой Швентек и одержала победу.

Первая ракетка мира отказалась продолжать встречу из-за повреждения при счете 6:2, 6:7, 2:2. Таким образом, победа досталась Рыбакиной — 6 место в рейтинге WTA, которая пробилась в полуфинал. За подобное достижение казахстанка гарантировала себе призовые в размере 143,49 тысячи евро — 69,9 миллиона тенге, а также 390 рейтинговых очков.

Источник: inform.kz