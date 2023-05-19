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Сколько заработала Елена Рыбакина после победы над польской спортсменкой Игой Швентек
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Главный

Сегодня в 11:05

Сколько заработала Елена Рыбакина после победы над польской спортсменкой Игой Швентек

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина встретилась в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» с польской спортсменкой Игой Швентек и одержала победу.

Первая ракетка мира отказалась продолжать встречу из-за повреждения при счете 6:2, 6:7, 2:2. Таким образом, победа досталась Рыбакиной — 6 место в рейтинге WTA, которая пробилась в полуфинал. За подобное достижение казахстанка гарантировала себе призовые в размере 143,49 тысячи евро — 69,9 миллиона тенге, а также 390 рейтинговых очков.

Источник: inform.kz

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