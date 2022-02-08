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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Сколько стоит жизнь за границей: от ужина в ресторане до покупки футболки
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Наши в мире

06.02.2022

Сколько стоит жизнь за границей: от ужина в ресторане до покупки футболки

Сати Ташибаева, город — Сан-Франциско, США, @sati.tachiba


Сати Ташибаева.JPG

Цены на покупку и аренду жилья в Сан-Франциско разные и зависят от расположения. Аренда двухкомнатной квартиры стоит от $2000 в месяц и выше. Покупка дома в нормальном районе и в хорошем состоянии обойдется около $1 700 000 и выше.

Цены за коммунальные услуги зависят от квадратуры жилья. Примерно от $200 в месяц.

Подробнее здесь.

Азамат Серикбаев, город — Ханжоу, Китайская Народная Республика, @azajex


Азамат .jpg

Кино здесь стоит около 30-70 юаней.

В стране много достопримечательностей и других классных мест. Например, в городе, где я жил, есть копии Венеции и Эйфелевой башни.

Также есть много кафе с крутой атмосферой, куда приходят блогеры, чтобы снять крутой контент.

Подробнее здесь.

Нургуль Муратбекова, город — Нью-Йорк, США, @slimi.mi


Нургуль Муратбекова.jpg

Минимальный доход в Нью-Йорке — 15$ в час, средний — 25-30$.

Добавляйтесь в группы соотечественников в Telegram и Facebook. Там вы сможете найти работу, жилье и даже контакты специалистов — среди русскоязычных многие услуги дешевле.

Подробнее здесь.

Камила Махмудова, город — Сеул, Республика Корея, @k.mqa


Камила Махмудова.JPG

Аренда квартиры в Корее осуществляется за счет следующих пунктов:

— вносится обязательный депозит — залог на аренду. Он начинается от 2547$, но с таким депозитом можно найти жилье на окраине Сеула. Депозит за квартиру в центре может достигать 16 984$ и выше

— ежемесячная плата. Сумма зависит от размера депозита. Зачастую чем выше депозит, тем меньше ежемесячная оплата. Цены примерно от 500$

— apartment maintenance fee — эта сумма оплачивается жителями здания, где находится квартира. Деньги идут на расходы по уходу за зданием. Есть не везде и зависит от билдинга. Сумма платежа от 42$.

Подробнее здесь.

Лилия Кенжебаева, город — Нью-Йорк, США, @lilia.nyc.kz


Лилия Кенжебаева.JPG

Экономика и социальный уровень США держится на налоговой системе. Она кажется сложной, потому что в странах СНГ система единая, не классовая. В Штатах же существуют разные категории налогов, где каждый найдет свой вариант по уровню заработка, семейного положения, возраста и состоянию здоровья.

Если вы не состоите в браке, с вас вычтут большую сумму, чем с тех, у кого есть семья. Главе семьи, который заботиться о детях, пожилых родителях и родственниках полагается другая категория платежа. Отдельный тип налогов есть для студентов, пенсионеров, вдов, людей с ограниченными возможностями и тех, кто за ними ухаживает.

Учитывайте, что чем выше заработок, тем выше налоги.

Подробнее здесь.

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