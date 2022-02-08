Сколько стоит жизнь за границей: от ужина в ресторане до покупки футболки

Сати Ташибаева, город — Сан-Франциско, США, @sati.tachiba









Цены на покупку и аренду жилья в Сан-Франциско разные и зависят от расположения. Аренда двухкомнатной квартиры стоит от $2000 в месяц и выше. Покупка дома в нормальном районе и в хорошем состоянии обойдется около $1 700 000 и выше.

Цены за коммунальные услуги зависят от квадратуры жилья. Примерно от $200 в месяц.

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Азамат Серикбаев, город — Ханжоу, Китайская Народная Республика, @azajex









Кино здесь стоит около 30-70 юаней.

В стране много достопримечательностей и других классных мест. Например, в городе, где я жил, есть копии Венеции и Эйфелевой башни.

Также есть много кафе с крутой атмосферой, куда приходят блогеры, чтобы снять крутой контент.

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Нургуль Муратбекова, город — Нью-Йорк, США, @slimi.mi









Минимальный доход в Нью-Йорке — 15$ в час, средний — 25-30$.

Добавляйтесь в группы соотечественников в Telegram и Facebook. Там вы сможете найти работу, жилье и даже контакты специалистов — среди русскоязычных многие услуги дешевле.

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Камила Махмудова, город — Сеул, Республика Корея, @k.mqa





Аренда квартиры в Корее осуществляется за счет следующих пунктов:

— вносится обязательный депозит — залог на аренду. Он начинается от 2547$, но с таким депозитом можно найти жилье на окраине Сеула. Депозит за квартиру в центре может достигать 16 984$ и выше

— ежемесячная плата. Сумма зависит от размера депозита. Зачастую чем выше депозит, тем меньше ежемесячная оплата. Цены примерно от 500$

— apartment maintenance fee — эта сумма оплачивается жителями здания, где находится квартира. Деньги идут на расходы по уходу за зданием. Есть не везде и зависит от билдинга. Сумма платежа от 42$.

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Лилия Кенжебаева, город — Нью-Йорк, США, @lilia.nyc.kz





Экономика и социальный уровень США держится на налоговой системе. Она кажется сложной, потому что в странах СНГ система единая, не классовая. В Штатах же существуют разные категории налогов, где каждый найдет свой вариант по уровню заработка, семейного положения, возраста и состоянию здоровья.

Если вы не состоите в браке, с вас вычтут большую сумму, чем с тех, у кого есть семья. Главе семьи, который заботиться о детях, пожилых родителях и родственниках полагается другая категория платежа. Отдельный тип налогов есть для студентов, пенсионеров, вдов, людей с ограниченными возможностями и тех, кто за ними ухаживает.

Учитывайте, что чем выше заработок, тем выше налоги.

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