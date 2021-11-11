Сколько стоит жизнь в Сеуле: аренда жилья, расходы на транспорт и покупки

Жұлдыз Рүстемова, 18 лет, город — Сеул, студентка, @asianbbae

Жилье

Будучи студентом, я не плачу за аренду квартиры. Самый практичный вариант — жить в общежитии университета. За один семестр, а это около 4 месяцев, я заплатила 500 $. В эту сумму входит только проживание. Также университет предлагал вариант с проживанием и трехразовым питанием.

Транспорт

Поездка на автобусе или метро обходится примерно в 1$.

Такси есть двух видов: бюджетные и подороже. Сумма варьируется в зависимости от расстояния до пункта назначения. В такси, слева от водителя есть счетчик, который отмечает расстояние и деньги. В среднем, поездка на расстояние около пяти километров на бюджетном такси обойдется в 8,5$.

Сотовая связь

В Корее можно подключиться к бесплатному интернету в кафе, автобусных остановках, деловых домах, университетах и школах, поэтому не всем нужен тариф.

Самая распространенная сим-карта — pre-paid. Цена зависит от используемых дней. Есть на 5, 10, 20, 30, 40 и 60 дней. В стоимость входит безлимитный интернет и бесплатные звонки. Сим-карта со сроком на 5 дней стоит 19$.

Еда

Упаковка из 10 яиц стоит 3,4$, пачка молока 1,6-1,7$.

300 грамм быстро приготовленного риса — 0,9$, а пачка рамена в 490 грамм — 1$.

6 бананов — 2,1$, 10 яблок — 4,2$.

Обед или ужин в ресторане обойдутся в 8,5-17$.

Развлечения

Среди молодежи и студентов популярные такие виды развлечений, как поход в караоке или компьютерные клубы. В среднем, за час платят 4,2$.

Поход в кинотеатр стоит от 8,5$.

Здоровый образ жизни

Медицинская страховка для иностранных студентов стоит 40$ в месяц. Но к врачам я пока не обращалась.

Дополнительные расходы





Покупка легкой одежды выйдет в сумму — от 8$ до 42$. Верхняя одежда: куртки, плащи и пальто — от 51$ до 127$.

О жизни и экономии

Средняя зарплата в Южной Корее, около 1600$.

В Корее есть восьмиэтажные продуктовые магазины, где можно купить продукты оптом, и это будет гораздо дешевле.

Один из главных лайфхаков по экономии — онлайн-шопинг. В таких корейских приложениях, как Coupang, можно заказать любые товары, начиная от еды и одежды, заканчивая техникой и мебелью. Товары онлайн дешевле, так как продавцы не платят налог за аренду. Например, футболка популярной корейской фирмы в торговых центрах может стоить 17$, а онлайн 12$.

Камила Махмудова, 23 года, город — Сеул, Software Engineer, @k.mqa

Жилье





Я живу в Сеуле и работаю на позиции Software Engineer в международном стартапе.

Поиск жилья в Сеуле — одно из самых сложных и энергозатратных процессов. Нужно постараться, чтобы найти комфортное жилье с хорошим соотношением цены и локации. Можно обратиться за помощью к риэлторским агентствам. Такие агентства помогают найти жилье, исходя из бюджета и ваших пожеланий. После успешного заключения контракта агенты взимают процентную плату. Контракты в Корее заключаются не менее, чем на год, поэтому жители Сеула подходят к вопросу тщательно.

Аренда квартиры в Корее осуществляется за счет следующих пунктов:

— вносится обязательный депозит — залог на аренду. Он начинается от 2547$, но с таким депозитом можно найти жилье на окраине Сеула. Депозит за квартиру в центре может достигать 16 984$ и выше

— ежемесячная плата. Сумма зависит от размера депозита. Зачастую чем выше депозит, тем меньше ежемесячная оплата. Цены примерно от 425$ до 509,5$

— apartment maintenance fee — эта сумма оплачивается жителями здания, где находится квартира. Деньги идут на расходы по уходу за зданием. Есть не везде и зависит от билдинга. Сумма платежа от 42$.

Коммунальные услуги

Стоимость зависит от тарифов и района, в котором вы проживаете. Цены начинаются от 42$ в период неотопительного сезона.

Транспорт

Общественный транспорт можно оплатить с помощью карты T-money или купить одноразовый билет на единичную поездку. С картой базовая цена за проезд на метро составляет 1$. Оплата может увеличиваться в зависимости от пересадок и расстояния.

Одноразовый билет стоит 2,1$.

Сотовая связь





Цены на сотовую связь зависят от тарифа и оплачиваются ежемесячно. Безлимитный высокоскоростной интернет со звонками и сообщениями может стоить от 59,4$.

Для туристов есть pre-paid SIM-cards. Карта может пополняться наличными в сервис-центрах или онлайн. Цена таких сим-карт начинается от 6,5$, а минимальная сумма баланса — 4,2$.

Еда





Корея — одна из немногих стран, где поесть в заведении дешевле и комфортнее, чем приготовить самому. Обед или ужин в заведении обходится в 7-12$.

Развлечения





Сеул — разнообразный, стильный и интересный город, богатый на развлечения. Корейцы любят качественный отдых, поэтому в выходные в таких местах многолюдно. Но все развлечения доступные.

Поход в красивый кофешоп обойдется в 4-7$. Прогулка по реке Ханган, хайкинг, парки и даже некоторые выставки — бесплатные.

Здоровый образ жизни

Медицина в Корее недешевая. Обычный осмотр глаза может обойтись в 42$. Вызов скорой помощи — 340$, поэтому у многих есть страховка. Сейчас все иностранцы обязаны ежемесячно платить за государственную страховку. Сумма зависит от типа визы. По визе D-2 оплата составляет 34$, а на D-10 — 110$.

В Корее многие придерживаются здорового образа жизни. Здесь популярностью пользуются фитнес-залы, классы йоги и пилатеса. Месячный абонемент стоит от 85$ в месяц.

Дополнительные расходы

Корейцы — одна из самых стильных наций в мире. По статистике, в Корее тратят около 85$ в месяц на шопинг и покупают около трех вещей в неделю. Это связано с доступностью покупок, но качественные вещи нужно уметь найти.

О жизни и экономии





Минимальная зарплата на подработках составляет 7,4$ в час, а средняя годовая зарплата около 30 571$.

Некоторые заведения Сеула при публикации фото в Instagram и отметке заведения дают скидки или бесплатный десерт, или напиток.

Билеты в кино или на выставку онлайн могут быть дешевле в сравнении с покупкой на месте.

Кофешопы предоставляют разные купоны, лояльность к одному заведению может помочь получить бесплатный напиток.

В Корее много разных приложений для шопинга, где можно получить купон или скидку. Поэтому перед покупкой вещи офлайн, проверьте приложения.

Алия Вахитова, 29 лет, город — Сихын, блогер, @aliiablog

Жилье

Я уже три года живу в пригороде Сеула, в городе Сихын. Цены на жилье зависят от района и вида квартиры. Чем ближе к Сеулу, тем дороже.

Жилье бывает таких видов:

— кошивон — общежитие с комнатами

— хасукчиб — аренда комнаты в частном доме

— one room — маленькая квартира

— чутэк — частный дом

— вилла — частный дом, разделенный на квартиры без мебели

— опистель — квартира в офисном здании

— апаты — квартира в многоквартирном доме.

В моем городе покупка двухкомнатной квартиры в опистеле стоит минимум 127 379$. А трехкомнатная квартира в апатах стоит от 339 678$ и выше.

Цены на аренду зависят от нескольких факторов, плюс в Корее есть несколько вариантов аренды:

— залог, который начинается от 4246$, ежемесячная плата от 254, $ и коммунальные услуги — примерно 85$

— другой вариант — большой залог, который составляет 60-70% стоимости жилья и плата за коммунальные услуги. При выезде залог возвращается. Подобный способ есть только в Корее

— вариант для иностранцев или тех, кто приехал на короткий срок: ежемесячная оплата, коммунальные услуги, залога либо нет, либо он в размере платы за месяц.

Коммунальные услуги

За коммунальные услуги платят от 85$ до 127$. Зимой, включая отопление, может быть около 170$.

Еда





Поход в магазин за минимальным набором продуктов на два-три дня обойдется в сумму около 25-42$. А если закупиться на неделю — от 85$.

Обед или ужин в ресторане на одного человека выйдет около 8$.

Кофе — 4$, чай и десерт — 6$.





Развлечения

Билет в кино стоит 7-12$. Цена зависит от времени сеанса.

Билет на мюзикл стоит от 60$ и выше, в зависимости от места и времени.

Посещение мастер-класса обойдется в сумму 17-25$.

Аренда горнолыжной экипировки стоит от 30$. Абонемент, чтобы покататься — около 51$, но в интернете можно приобрести его дешевле.

Посещение ботанического сада — от 4$. А за вход в различные дворцы платят около 2,5$.

Разовое посещение аквапарков и горячих источников стоит около 42$, но в интернете можно купить билет за меньшую сумму.

Здоровый образ жизни

В Корее обязательное государственное страхование для всех, в том числе и для иностранцев.

Стоимость ежемесячной страховки зависит от дохода. Но в среднем, около 127$.

Государственная страховка покрывает приемы врачей, лечение и лекарства. Но она не распространяется на более сложные обследования, как МРТ.

Прием врача без страховки стоит около 17$, а со страховкой порядка 8,5$.

МРТ головы стоит 212$, колена — 425$. Мне делали МРТ с контрастом и это стоило 848$.

В первые месяцы после переезда я попала в больницу с отравлением. Тогда у меня не было государственной страховки. Три дня в палате, лечение и обследование обошлись нам в 2500$.

Также в Корее можно сделать частную страховку. Она покрывает около 70-80% от всей стоимости медицинских услуг. Ежемесячная плата за такую страховку от 34$. Цена зависит от истории болезни и возраста.

Что касается спорта, одноразовое посещение бассейна — около 3$. Абонемент в спортзал на месяц — около 170$.

Дополнительные расходы

Футболки, толстовки, джинсы можно купить за 8-17$ в подземных рынках. В магазинах они стоят дороже.

Верхняя одежда в магазинах подземного рынка тоже стоит дешевле — от 60$, зимние куртки от 127$ и выше. Обувь там можно купить за 8$, а в магазинах от 17$ и выше.

Тюбик косметического продукта — около 8-25$.

О жизни и экономии





Минимальная плата в Корее 7,4$ в час. Минимальная зарплата около 1273-1628$. Средняя около 1698$-2123$. Ну а сумма выше 2547$, считается хорошей зарплатой.

Билеты в такие развлекательные комплексы, как аквапарк, парк развлечений, зоопарк и даже каток, лучше покупать онлайн.

Советую оформить частную страховку, меня она не раз выручала здесь.

Если вы зарегистрируетесь в приложениях магазинов, можно собирать поинты, расплачиваться ими и получать скидки.