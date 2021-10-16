Сколько стоит жизнь в Нью-Йорке: жилье, транспорт и здоровый образ жизни

Арай Цунасима, город — Нью-Йорк, переводчик, @sunrise_ny
Жилье
Два года назад мы с семьей переехали в Нью-Йорк из Токио.
Мы потратили много времени на поиск жилья. Выбирали сначала хорошую школу для детей, а уже потом дом в этом районе. Сейчас мы живем в 40 минутах от центра города. Арендуем небольшой дом с садом в пригороде: три спальные комнаты, гостиная, столовая и кухня. Платим за него 5000$ в месяц. Покупка такого дома в нашем районе обойдется в сумму больше 2$ миллионов.
Плата за электричество около 100$. У нас газовое отопление, поэтому летом мы платим около 80$, а зимой 250-300$. Вода обходится в сумму около 60$ зимой, и около 100$ летом, так как поливка газона требует много воды.
Транспорт
У меня есть личное авто, сумма страховки для нас с мужем составляет 1800$ в год. На бензин тратим около 150$ в месяц.
Сотовая связь
У меня фиксированный тариф, его стоимость 33$ в месяц.
Еда
На продукты мы тратим 1000$ в месяц, стараемся готовить дома. В рестораны ходим по праздникам, а фастфуд стараемся обходить стороной.
Здоровый образ жизни
Работа супруга предоставляет нам медицинскую страховку.
Занятия в секции айкидо для двоих детей обходятся в 200$ в месяц, абонемент в фитнес-клуб стоит 70$ в месяц.
Дополнительные расходы
Дети ходят на занятия по игре на пианино, они стоят около 500$ в месяц.
О жизни и экономии
Советую покупать одежду, предметы быта и технику в сезон распродаж.
Талгат Абдрахманов, город — Нью-Йорк, маркетинг-менеджер в IT-компании, @atb_nyc
Жилье
Аренда квартиры со спальней и залом в Нью-Йорке — обойдется в 1500-1700$ в месяц. А покупка однокомнатной квартиры в районе Бруклина — от 550 000$.
Цены на коммунальные услуги зависят от человека. В среднем плата за свет и газ 35-50$, но если готовите каждый день, счет за газ может быть чуть больше.
Интернет стоит 50-75$ в месяц.
Транспорт
Безлимитный абонемент в метро стоит 33$ за 7 дней и 127$ за 30 дней. Услуги такси зависят от расстояния и погодных условий, в среднем от 7 до 150$, а то и больше.
Полный залив бака машины может стоить от 42 до 100$, в зависимости от объема. Страховка дорогая и зависит от года и марки автомобиля. Минимальная сумма — 387$, а средняя около 562$.
Сотовая связь
Месячный тариф стоит 25-75$ и зависит от скорости интернета, тарифа на звонки и SMS.
Еда
В месяц можно потратить от 150 до 800$ на продукты: молоко стоит 5$, хлеб от 1,20 до 5,50$, есть и дороже. Коробка из 12 яиц — 2-6 $, пачка чая из 12 пакетиков от 3 до 7$, один паунд мяса или курицы — это 0.454 кг — около 5-8$.
Обед или ужин в ресторане на одного человека обойдется в сумму от 25 до 150$.
Развлечения
Билет в кино стоит 17$, но если фильм 3D или Imax — 23$.
При посещении ночного клуба плата за вход от 20-30$. Билет на концерт от 55$.
Здоровый образ жизни
Месячный абонемент в спортзал может стоит от 15 до 150$, в зависимости от качества зала, наличия бассейна, теннисных кортов, мини-футбольного поля и других плюсов.
Абонемент в бассейн — от 2 до 30$ и выше, на йогу около 200$. Цены на абонементы в других секциях разные, где-то от 50$.
О жизни и экономии
По статистическим данным средней зарплатой в Нью-Йорке считается 4500-5500$ в месяц, это примерно 55 000-65 000$ в год.
Можно сэкономить на еде и развлечениях: готовить дома и редко ходить в рестораны, кафе и клубы. Так можно накопить хорошую сумму.
Также можно сэкономить на сотовой связи. Если у вас семейный тариф и вас около 10 человек-пользователей, то сумма оплаты за телефон может быть около 30-35$. И это самый дорогой тариф.
Советую составлять примерный бюджет месячных расходов по каждой сфере жизни: питание, транспорт и другие. И не превышать запланированную сумму.
Нургуль Муратбекова, 26 лет, город — Нью-Йорк, администратор, @slimi.mi
Жилье
Я переехала в Чикаго два года назад. Сейчас живу и работаю в Бруклине. Дороже всего арендовать жилье на Манхэттене. Комната стоит в среднем 1200$, а студия примерно 1800$. В таких районах, как Бруклин, Куинс и Нью-Джерси аренда комнаты обойдется в 700-800$, а студии — 1000-1200$. Варианты дешевле можно найти на Staten Island, но разница небольшая.
Транспорт
Билет в метро и на автобус стоят 2,75$. Есть безлимитная месячная карта, которую можно использовать в автобусах и метро, она стоит 127$.
Услуги такси Uber и Lyft стоят примерно 8$ за милю.
Страховка автомобиля обойдется в среднем в 300$. А бензин стоит 3,5$ за галлон.
Сотовая связь
По тарифу я плачу 50$ в месяц.
Еда
В месяц на базовые продукты для одного человека можно потратить 400$.
Ужин в ресторане обойдется в 70-80$, если не заказывать алкоголь.
Развлечения
Билет в кино стоит 12$, а в музей 25-35$.
Билеты на концерты и музыкальные фестивали стоят около 150-300$.
Здоровый образ жизни
Траты на медицинские услуги зависят от страховки. Если страховка не покрывает услуги врача, то прием может быть около 200$. А если это стоматолог, то консультация может быть бесплатная, но общий счет зависит от лечения, к примеру, одна пломба стоит около 120$.
Абонемент в зал на месяц можно купить за 30$, в стоимость входит бассейн.
Дополнительные расходы
Одежда есть на любой бюджет. Можно купить качественную одежду в масс-маркете: футболку за 18$, джинсы — 35$, обувь — 80$.
О жизни и экономии
Минимальный доход в Нью-Йорке — 15$ в час, средний — 25-30$.
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