Сколько стоит жизнь в Нью-Йорке: жилье, транспорт и здоровый образ жизни

Жилье

Два года назад мы с семьей переехали в Нью-Йорк из Токио.

Мы потратили много времени на поиск жилья. Выбирали сначала хорошую школу для детей, а уже потом дом в этом районе. Сейчас мы живем в 40 минутах от центра города. Арендуем небольшой дом с садом в пригороде: три спальные комнаты, гостиная, столовая и кухня. Платим за него 5000$ в месяц. Покупка такого дома в нашем районе обойдется в сумму больше 2$ миллионов.

Плата за электричество около 100$. У нас газовое отопление, поэтому летом мы платим около 80$, а зимой 250-300$. Вода обходится в сумму около 60$ зимой, и около 100$ летом, так как поливка газона требует много воды.





Транспорт

У меня есть личное авто, сумма страховки для нас с мужем составляет 1800$ в год. На бензин тратим около 150$ в месяц.





Сотовая связь

У меня фиксированный тариф, его стоимость 33$ в месяц.





Еда

На продукты мы тратим 1000$ в месяц, стараемся готовить дома. В рестораны ходим по праздникам, а фастфуд стараемся обходить стороной.





Здоровый образ жизни

Работа супруга предоставляет нам медицинскую страховку.

Занятия в секции айкидо для двоих детей обходятся в 200$ в месяц, абонемент в фитнес-клуб стоит 70$ в месяц.





Дополнительные расходы

Дети ходят на занятия по игре на пианино, они стоят около 500$ в месяц.





О жизни и экономии

Советую покупать одежду, предметы быта и технику в сезон распродаж.









Талгат Абдрахманов, город — Нью-Йорк, маркетинг-менеджер в IT-компании, @atb_nyc





Жилье

Аренда квартиры со спальней и залом в Нью-Йорке — обойдется в 1500-1700$ в месяц. А покупка однокомнатной квартиры в районе Бруклина — от 550 000$.

Цены на коммунальные услуги зависят от человека. В среднем плата за свет и газ 35-50$, но если готовите каждый день, счет за газ может быть чуть больше.

Интернет стоит 50-75$ в месяц.





Транспорт

Безлимитный абонемент в метро стоит 33$ за 7 дней и 127$ за 30 дней. Услуги такси зависят от расстояния и погодных условий, в среднем от 7 до 150$, а то и больше.

Полный залив бака машины может стоить от 42 до 100$, в зависимости от объема. Страховка дорогая и зависит от года и марки автомобиля. Минимальная сумма — 387$, а средняя около 562$.





Сотовая связь

Месячный тариф стоит 25-75$ и зависит от скорости интернета, тарифа на звонки и SMS.





Еда

В месяц можно потратить от 150 до 800$ на продукты: молоко стоит 5$, хлеб от 1,20 до 5,50$, есть и дороже. Коробка из 12 яиц — 2-6 $, пачка чая из 12 пакетиков от 3 до 7$, один паунд мяса или курицы — это 0.454 кг — около 5-8$.

Обед или ужин в ресторане на одного человека обойдется в сумму от 25 до 150$.





Развлечения

Билет в кино стоит 17$, но если фильм 3D или Imax — 23$.

При посещении ночного клуба плата за вход от 20-30$. Билет на концерт от 55$.





Здоровый образ жизни

Месячный абонемент в спортзал может стоит от 15 до 150$, в зависимости от качества зала, наличия бассейна, теннисных кортов, мини-футбольного поля и других плюсов.

Абонемент в бассейн — от 2 до 30$ и выше, на йогу около 200$. Цены на абонементы в других секциях разные, где-то от 50$.





О жизни и экономии

По статистическим данным средней зарплатой в Нью-Йорке считается 4500-5500$ в месяц, это примерно 55 000-65 000$ в год.

Можно сэкономить на еде и развлечениях: готовить дома и редко ходить в рестораны, кафе и клубы. Так можно накопить хорошую сумму.

Также можно сэкономить на сотовой связи. Если у вас семейный тариф и вас около 10 человек-пользователей, то сумма оплаты за телефон может быть около 30-35$. И это самый дорогой тариф.

Советую составлять примерный бюджет месячных расходов по каждой сфере жизни: питание, транспорт и другие. И не превышать запланированную сумму.





Нургуль Муратбекова, 26 лет, город — Нью-Йорк, администратор, @slimi.mi

Жилье

Я переехала в Чикаго два года назад. Сейчас живу и работаю в Бруклине. Дороже всего арендовать жилье на Манхэттене. Комната стоит в среднем 1200$, а студия примерно 1800$. В таких районах, как Бруклин, Куинс и Нью-Джерси аренда комнаты обойдется в 700-800$, а студии — 1000-1200$. Варианты дешевле можно найти на Staten Island, но разница небольшая.





Транспорт

Билет в метро и на автобус стоят 2,75$. Есть безлимитная месячная карта, которую можно использовать в автобусах и метро, она стоит 127$.

Услуги такси Uber и Lyft стоят примерно 8$ за милю.

Страховка автомобиля обойдется в среднем в 300$. А бензин стоит 3,5$ за галлон.





Сотовая связь

По тарифу я плачу 50$ в месяц.





Еда

В месяц на базовые продукты для одного человека можно потратить 400$.

Ужин в ресторане обойдется в 70-80$, если не заказывать алкоголь.





Развлечения

Билет в кино стоит 12$, а в музей 25-35$.

Билеты на концерты и музыкальные фестивали стоят около 150-300$.





Здоровый образ жизни

Траты на медицинские услуги зависят от страховки. Если страховка не покрывает услуги врача, то прием может быть около 200$. А если это стоматолог, то консультация может быть бесплатная, но общий счет зависит от лечения, к примеру, одна пломба стоит около 120$.

Абонемент в зал на месяц можно купить за 30$, в стоимость входит бассейн.





Дополнительные расходы

Одежда есть на любой бюджет. Можно купить качественную одежду в масс-маркете: футболку за 18$, джинсы — 35$, обувь — 80$.





О жизни и экономии

Минимальный доход в Нью-Йорке — 15$ в час, средний — 25-30$.

Добавляйтесь в группы соотечественников в Telegram и Facebook. Там вы сможете найти работу, жилье и даже контакты специалистов — среди русскоязычных многие услуги дешевле.



