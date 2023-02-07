Сколько стоит жить юристу в Бишкеке и Ташкенте: доходы, расходы и накопления

Познакомились с юристами из Кыргызстана и Узбекистана и узнали, сколько они зарабатывают и сколько тратят на жизнь в мегаполисе.





Айжана Султанбекова, 26 лет, город — Бишкек, юрист, @aizhana_sultanbekova





Зарплата

В среднем от 50 000 до 80 000 сом, если вы работаете в компании, занимающейся юридическим сопровождением.

Юриста кормят ноги: нужно быть активной, параллельно решать много дел и успевать быть в разных местах.

Дополнительный доход

Можно брать дела в частном порядке. Обычно это разовые консультации, представительство в суде.

Еще у меня есть небольшой бизнес — онлайн-магазин косметики и одежды. Но он пока большого дохода не приносит.

Накопления

Откладывать в большом количестве не получается, так как многие компании испытывают финансовые трудности, цены на продукты подорожали. Удается закрывать ежедневные потребности. На накопления остается немного.

Жилье

За жилье я не плачу, живу в южных микрорайонах. Коммунальные платежи составляют примерно 5000-7000 сом или 60-80 $, интернет — 2000 сом — 23$, мобильная связь — 1500 сом — 17$.

Транспорт

У меня есть личный автомобиль. Так как много езжу по работе, трачу на бензин примерно 8000-10 000 сом — около 100$.

Продукты





Готовлю дома, продукты покупаю сама. Часто бываю в ресторанах и кафе. Люблю кофе и трачу на него много денег.

В месяц на все выходит примерно 15 000 сом — 170 $.

Развлечения

Я занимаюсь спортом, хожу на плавание. Культура спорта в Бишкеке активно развивается и есть предложения на любой кошелек: от 3000 сом до 15 000 — это 35-170 $. Я плачу 7000 сом в месяц — 80 $.

Сходить в кино стоит около 1000 сом — 12 $, а посещение SPA обойдется в 3000-4000 сом — 35-45 $.

Дополнительные расходы

На одежду не трачусь, покупаю только необходимое. Раз в сезон могу одеться на 300$-400$.

В течение месяца могу потратиться на косметику, уходовые средства, средства гигиены и другое. Трачу на этой примерно 6000-7000 сом — 70-80$.

В основном я пользуюсь картой. С помощью интернет-банкинга легко проверить, сколько и на что ушли деньги.

Лайфхаки для комфортной жизни в столице

Нужно больше работать, чтобы больше зарабатывать!

Лилия Ачилова, 36 лет, город — Ташкент, бизнес-юрист, PhD, профессор в университете, Председатель Совета молодых ученных Ташкентского государственного юридического университета, @liliya.lawyer





Зарплата





Я бизнес-юрист, 15 лет оказываю юридические услуги организациям и гражданам. Предоставляю устные бесплатные консультации и письменные юридические консультации по проблемам, возникающим в процессе ведения бизнеса.

В месяц я могу взять на юридическое обслуживание от трех до пяти фирм. Получается ежемесячная оплата от 6 000 000 сум — 525 $.

Часто возникают запросы на составление договоров. Составление одного договора стоит от 1 000 000 сум и более — от 90 $.

Дополнительный доход

Я семь лет в качестве бизнес-тренера обучаю Бизнес праву. Ежемесячный доход от 10 000 000 сум — 875 $.

Также я профессиональный копирайтер, запустила бесплатный курс для желающих. На копирайтинге зарабатываю от 2 000 000 сум ежемесячно. Работаю с местными и зарубежными компаниями. Это 175 $.

С 2018 года я третейский судья — доход примерно 1 500 000 сум — 130 $.

Есть семейный бизнес — сеть гостиниц Yasmin Нotel в Ташкенте и в Бухаре.

Накопления





Есть накопления. Храню их на депозите в банке.

У денег есть закон: от заработанной суммы необходимо откладывать от 10-20%.

Жилье и телефонная связь

Мы с семьей живем в Яккасарайском районе, в собственной квартире. За коммунальные услуги платим 2 000 000 сум — 175 $, безлимитный интернет и Sarkor 130 000 сум — 11 $, за телефон я плачу 77 000 сум по тарифу Status silver+ от Beeline — 7$.

Транспорт





Общественным транспортом не пользуюсь. Такси использую три раза в неделю и за каждую поездку уходит примерно 25 000 сум — 2 $.

Расход на бензин в неделю примерно 400 000 сум — 35 $.

Обязательное страхование ОСАГО 56 000 сум в год — 50 $.

Продукты

Один раз в неделю обязательно хожу на рынок за овощами и фруктами, на что трачу 300 000 сум — 26 $.

Два-три раза в неделю по надобности хожу в Korzinka.uz, где закупаюсь примерно на 250 000 сум — 22 $.

Иногда заказываю продукты на Uzum Market и трачу примерно 8 $.

Раз в неделю мы с мужем ходим на утренний кофе в кафе «Француз» на улице Мукими. Кофе и французский миндальный круассан стоят примерно 70 000 сум за персону — 6 $.

Раз в неделю хожу с сыновьями в Bon на блины и чизкейки — примерно 180 000 на троих — 16 $.

Раз в месяц с подругами ходим в ресторан, что составляет примерный чек: от 250 000 до 500 000 сум — от 22 до 44 $.

Еще раз в неделю езжу к родителям на выходные и покупаю пироги в Safia, уходит примерно 190 000-250 000 сум — это 16-22 $.

Иногда заказываем еду через боты кафе и ресторанов, так выходит выгоднее.

Развлечения

Я состою в различных клубах и досуг свой провожу там же.

Один раз в месяц хожу в книжный клуб и в магазине Aynabook закупаюсь на 100 000 сум — 8$.

Раз в месяц совершаю пешие прогулки с одноклубниками с завтраком — примерно 60 000-100 000 сум — 5-8 $.

Каждый день с утра 20 минут занимаюсь пилатесом онлайн с тренером за 250 000 сум в месяц — 22 $.

Каждый день занимаюсь английским языком онлайн по 30 минут, оплата: 229 000 сум — 20 $.

Занятия теннисом для детей — 2 400 000 сум в месяц — 210 $. Отдельно услуги тренера в час — 100 000 сум — 8$.

Также по воскресеньям мы арендуем корт на Лисунова с одноклубниками из клуба YBC и два часа тренируемся. Примерная оплата с человека — 75 000 сум — 6$.

Каждый год повышаю квалификацию: летом записываюсь на курсы. На них уходит примерно 6 000 000 сум за курс обучения. Это 525 $.

Дополнительные расходы

Редко хожу по магазинам, в основном делаю покупки онлайн на турецких и американских сайтах. Сумму точную назвать не смогу.

Спортивную одежду покупаем в магазине Disport, так как дети профессионально занимаются большим теннисом. Два раза в год покупаем кроссовки. На это уходит примерная сумма от 700 000-2 500 000 сум — 60-218$.

Детей обучаем в частной школе Vosiq International school: на двоих детей ежемесячная плата по 7 990 000 сум — 700 $.

Шахматы для детей в Sky Chess — 660 000 сум за месяц — 578 $.

Раз в год летом ездим на отдых дней на 7-10.

Итоги





Расходов у нас много. Если не брать в расчет оплату за школу и кружки, то примерно 1 000 000-1 500 000 в неделю. Это 87-133 $.

Лайфхаки для комфортной жизни в столице

В большом городе хорошо иметь машину. Я, как мама двоих детей, привожу детей со школы, отвожу на спорт и репетиторство. Без собственного транспорта в большом городе сложно.