Сколько стоит жить фрилансеру в Алматы, Ташкенте и Бишкеке: доходы, расходы, бюджет

Видеомейкер, SMM-специалист и дизайнер на фрилансе рассказали, сколько можно зарабатывать и тратить, живя в крупных городах Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

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Владимир Ким, 23 года, город — Алматы, видеомейкер, @vuvon

О себе

Я видеомейкер. Интерес к этому делу появился еще в университете. Учился всему самостоятельно, на практике и с помощью видео на YouTube.

Снимаю видео для крупных брендов и блогеров в Instagram, TikTok и YouTube. Недавно собрал свою команду.

Заработная плата​

Весь доход я получаю от видеосъемок. В среднем, в месяц получается заработать от 1 000 000 тенге — 2250$.

Накопления

Стараюсь откладывать от 10% до 30% заработка на депозит. Инвестициями пока не занимался.

Жилье

Арендовать хорошую квартиру в Алматы — недешевое удовольствие. Я платил за однокомнатную квартиру в районе «Самал» 250 000 тенге — 562$.

Транспорт





Транспорт в Алматы — немалая статья расходов. У меня всегда с собой оборудование, поэтому я передвигаюсь только на такси. Раньше использовал тариф «эконом», но теперь перешел на «комфорт». За сервис и адекватность водителей приходится платить.

В месяц выходит около 150 000 тенге — 337$. Но затраты варьируются от количества выездов по работе.

Продукты

С учетом ежедневных доставок на еду и продукты уходит в районе 200 000 тенге — 450$.

Развлечения





Я нечасто гуляю. Выхожу два-три раза в месяц, поэтому расходов немного.

На походы в кафе около — 80 000 тенге — 180$ в месяц. Встречи с друзьями — 20 000 тенге — 45$.

Также посещаю фитнес-зал, плачу 33 000 тенге — 74$ в месяц за абонемент и услуги тренера.

Дополнительные расходы

Поиск техники и оборудования для работы — большой азарт. Расходов много, можно почку оставить, но это того стоит.

Некоторое рабочее оборудование я покупаю в рассрочку. Это что-то вроде инвестиций, на которые уходит под 100 000 тенге — 225$ в месяц.

Покупки всегда варьируются. Одеждой закупаюсь нечасто. Стараюсь брать качественные вещи, которые действительно откликаются и долго прослужат.

За интернет плачу 12 000 тенге — 27$ в месяц.

Из других постоянных расходов — оплата налогов по ИП — это около 12 000 — 27$ в месяц

Итоги





Алматы — дорогой город для жизни. Но концентрация людей и возможностей, которые здесь есть, окупают все возможные затраты.

Лайфхаки для комфортной жизни в столице

Главный совет в Алматы: используйте возможности, которые дает вам жизнь. Любая встреча или знакомство могут помочь на вашем пути.

Будьте ответственными, чем бы вы не занимались. Потому что хорошо платят не за умение в моменте, а за уверенность в вас в будущем.

Гузаль Тухтасинова, 25 лет, город — Ташкент, SMM-специалист, @guzalme_

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О себе

Я маркетолог и SMM-специалист с опытом работы более шести лет. Начинала карьеру в агентствах. Два года назад поняла, что хочу развиваться самостоятельно. С тех пор веду проекты SMM на фрилансе. Запустила авторский курс ProSMM и выпустила более 50 учеников.

У меня есть команда специалистов — выпускники моего курса.​

Заработная плата​

Мой основной заработок — SMM-проекты. С них получаю более 2000$. После вычета всех расходов и заработных плат сотрудников, остается около 1000$.

Дополнительный доход

Хорошую, но нестабильную прибыль приносит мой курс. Запуски провожу не регулярно, так как не всегда успеваю. При этом продажи каждый раз разные.

Последний запуск принес 12 000$. В его создание я вложила 4000$. Чистыми осталось 8000$.

Накопления

Откладываю на мечту — купить собственную квартиру. На это уходит весь доход с курсов.

С проектов откладываю не менее 300$.

Хочу заняться инвестициями. Навожу справки о трейдинге.

Жилье





Мне повезло. Я живу с родителями, поэтому не трачусь на жилье, коммунальные услуги и интернет.

Транспорт





Я живу в центре. Все, что мне необходимо, располагается в шаговой доступности. Поэтому я нечасто езжу на такси, на это уходит около 200 000 сум — 18$.

Продукты





Я люблю готовить. Продукты покупаю сама. Часто работаю из кафе или встречаюсь с подругами. На все уходит около 300$

Развлечения





Ежемесячно на процедуры в салонах красоты уходит 100$.

Занимаюсь спортом, хожу в студию танцев. Абонемент стоит 500 000 сум — 45$.

На одежду и косметику почти не трачусь. Я не фанат макияжа, покупаю только необходимое. На средства гигиены уходит около 50-60$. Одежду могу купить раз в сезон, на 200-300$.

Дополнительные расходы

Мне нравится тратиться на семью. Закупаю продукты домой, плачу за бензин или мытье машины. Покупаю подарки родным, обеспечиваю семейный отдых.

Вкладываю в развитие своего блога: на съемки и таргетную рекламу.

Кредитов нет, но и без это я трачу около 500$ ежемесячно.

Итоги





В начале пути на фрилансе я обожглась на том, что не вела бюджет. Не контролировала расходы и платила заработную плату сотрудникам из своих денег. С тех пор в начале месяца все просчитываю. Сразу откладываю то, что нужно, и спокойно трачу остальные деньги.

Лайфхаки для комфортной жизни в столице

Не пытайтесь заработать на том, в чем вы не специалист. Делегируйте задачи. Выбирайте свой комфорт. Тогда будете расти.

Рауль Ахмеров, 32 года, город — Бишкек, графический дизайнер





О себе

Я работаю в сфере графического дизайна около семи лет. Занимаюсь разработкой креативов для социальных сетей, созданием презентационного материала, разработкой дизайна печатной продукции и наружной рекламы. Иногда разрабатываю логотипы и фирменный стиль бренда.

Недавно прошел обучение по 2D motion-дизайну. Стараюсь развиваться и быть востребованным.

На данный момент работаю с Кантским трубно-шиферным предприятием, сетью отелей Jannat, детским торговым центром «Ташрабат», туристическим оператором Voyager Group и некоторыми НПО.

Зарплата





В среднем месячный заработок составляет от 70 000 сомов до 100 000 сомов — 800-1150$.

Накопления

Я дважды открывал депозитный счет. Оказалось, что это не лучший вариант для инвестирования денег. Но мне, как транжире, это помогало сберечь и приумножить средства.

На данный момент откладываю «под матрасом». Сохраняю ежемесячно 10-30% от дохода.

Жилье





У меня собственное жилье. Я трачусь только на коммунальные услуги — около 700-2000 сомов — 8-23$, в зависимости от сезона.

Транспорт





Расходы на общественный транспорт и такси составляют 2000-3000 сомов — 23-34$ в месяц.

Продукты

Я провожу один большой закуп продуктов один раз в месяц. Затем каждые три-четыре дня делаю дополнительные покупки. На все это уходит от 15 000 сомов до 18 000 сомов — 171-205$.

Развлечения





Мои основные развлечения — походы в кафе, бары и рестораны, посещение караоке и кинотеатра. Изредка хожу в боулинг или пейнтбол.

В среднем трачу на развлечения 12 000-15 000 сомов — 137-171$ в месяц.

Дополнительные расходы

Расходы на телефонную связь составляют 880 сомов — 10$ в месяц. Еще 1200 — 13$ трачу на интернет.

Итоги





В 2019-2020 годах для базового закупа продуктов мне хватало 5000 сомов 57$. Сегодня такая же продуктовая корзина обойдется в 12 000-15 000 сомов 137-171$.

Лайфхаки для комфортной жизни в столице

Чтобы хорошо зарабатывать, нужно превратить свое хобби в средство заработка. Тогда работа и постоянное развитие будут в удовольствие.

Важно быть ответственным в работе. Сроки важны для продаж заказчика.