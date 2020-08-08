Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/6e6/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/6e6f64716e224e287f57106417a10bfd.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
skol-ko-deneg-zarabotal-uber-na-dostavke-edy-v-karantin
Сколько денег заработал Uber на доставке еды в карантин
98
/
/

Сегодня в 12:54

Сколько денег заработал Uber на доставке еды в карантин

Во II квартале 2020 года Uber заработал на доставке еды больше, чем на поездках.

Доход основного бизнеса по перевозке пассажиров упал на 67% до $790 млн, а доход от Uber Eats вырос на 103% до $1,2 млрд.

Для сравнения, год назад компания заработала на доставке почти в 4 раза меньше.

Источник: facebook.com

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#доставка #uber #карантин
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Реквизит сериала «Друзья» выставят на благотворительный аукцион
423
Товарищеский матч Казахстан — Корея в ЛД «Барыс Арена»
407
Легендарный французско-канадский мюзикл в Астане
1232