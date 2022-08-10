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Складные инновационные смартфоны Galaxy Z Flip4 и Z Fold4 уже в Казахстане
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Сегодня в 20:00

Складные инновационные смартфоны Galaxy Z Flip4 и Z Fold4 уже в Казахстане

Samsung Electronics представила новое поколение революционных складных смартфонов Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4, которые уже доступны для предзаказа в Казахстане на супер-условиях.

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Станьте одним из первых владельцев высокотехнологичных гаджетов с еще более расширенными, не доступными обычным мобильным устройствам, возможностями! Период предзаказа продлится до 31 августа, а официальные продажи в Казахстане стартуют 2 сентября.

Предзаказ флагманских новинок по традиции Samsung сопровождается ценными подарками: первые покупатели также станут обладателями смарт-часов Galaxy Watch4 и сервиса Smart Care для замены или ремонта дисплея в течение года.

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В период предзаказа смартфоны Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4 будут доступны в магазинах партнеров для желающих потестировать новинки перед покупкой.

Покупатели также могут воспользоваться программой Trade-in и приобрести Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4, сдав свой старый смартфон Flip или Fold любого предыдущего поколения, при этом компания при определении размера скидки пойдет навстречу своим пользователям и повысит состояние старого устройства, например, с разбитого до рабочего, а с рабочего до отличного.

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Почему стоит приобрести Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4

Каждый компонент в обоих форм-факторах был тщательно проанализирован, чтобы гарантировать потребителям устройство, соответствующее их потребностям. Galaxy Z Flip4 развивает успех культового форм-фактора Samsung с ключевыми преимуществами, включая улучшенную камеру, более емкий аккумулятор, расширенные возможности настройки и при этом ультракомпактный дизайн. Galaxy Z Fold4 открывает новые возможности для пользователей, предоставляя самый полный на сегодняшний день опыт использования смартфонов Samsung: изменяющий форму дизайн, захватывающие дисплеи и многозадачные функции ПК, передовая технология камеры и мощные мобильные процессоры. Подробности на новостном сайте Samsung Newsroom Kazakhstan.

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Представлены также топовые наушники Galaxy Buds2 Pro с дизайном премиум-класса и технологией Hi-Fi 24bit Audio, обеспечивающей высокий динамический диапазон, помогая вам почувствовать связь с прослушиваемым контентом с кристально чистым разрешением. Новый компактный, эргономичный дизайн на 15% меньше, а надежная посадка, предотвращающая вращение, отлично подходит для занятий фитнесом.


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