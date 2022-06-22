Систему мгновенных платежей запустили в Казахстане

Национальный банк Казахстана запустил в промышленную эксплуатацию модернизированную платформу системы мгновенных платежей для проведения мгновенных переводов и платежей между клиентами разных банков в режиме 24/7.

Система будет доступна клиентам всех банков. Переводы между клиентами разных банков можно будет осуществлять по номеру мобильного телефона, а платежи — по QR-коду.

Запуск сервисов осуществляется в 2 этапа:

— переводы физических лиц по номеру телефона — P2P-переводы

— безналичные платежи посредством QR-кода и реализация новых сценариев оплаты в пользу торговых организаций, включая платежи по запросу.

После инициирования перевода зачисление денег получателю на его счет в банке-участнике системы мгновенных платежей происходит мгновенно. Тарифы на услуги P2P-переводов для своих клиентов банки устанавливают самостоятельно.

Планируется постепенное подключение к системе и других казахстанских банков.

Источник: tengrinews.kz